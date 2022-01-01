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Из психиатрической больницы в Праге сбежал пациент. Он может быть опасен

Из психиатрической больницы в Праге сбежал пациент. Он может быть опасен

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
15 июля
16:21
352
Пражские полицейские разыскивают мужчину, сбежавшего из больницы в четверг. 37-летний Михал Мачара был госпитализирован в принудительном порядке из-за шизофрении. Он любит путешествовать, поэтому возможно вы увидите его на автобусных или железнодорожных вокзалах, но полиция предупреждает, что он может быть опасен.

Мужчина худощавый, ростом около 180 см, носит бороду. Был одет в толстовку с капюшоном, оранжевую кепку и зеленые кроссовки. 

Если у вас есть любая информация, которая может помочь найти этого человека, звоните по номеру 158. Полиция просит не пытаться задержать его самостоятельно, а дожидаться прибытия полицейских.

Источник: prazska.drbna.cz

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