Из психиатрической больницы в Праге сбежал пациент. Он может быть опасен

15 июля
16:21
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Пражские полицейские разыскивают мужчину, сбежавшего из больницы в четверг. 37-летний Михал Мачара был госпитализирован в принудительном порядке из-за шизофрении. Он любит путешествовать, поэтому возможно вы увидите его на автобусных или железнодорожных вокзалах, но полиция предупреждает, что он может быть опасен.
Мужчина худощавый, ростом около 180 см, носит бороду. Был одет в толстовку с капюшоном, оранжевую кепку и зеленые кроссовки.
Если у вас есть любая информация, которая может помочь найти этого человека, звоните по номеру 158. Полиция просит не пытаться задержать его самостоятельно, а дожидаться прибытия полицейских.
Источник: prazska.drbna.cz
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