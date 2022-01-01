Нарушение ПДД в Чехии теперь обойдется дороже. Штрафы для водителей вырастут, а наказания будут строже

С 2024 года водителей будут более строго наказывать за правонарушения. За звонок за рулем полиция может потребовать 2500 крон вместо старых 1000. Проезд на красный свет «будет стоить» 5000 крон.

Планируется увеличить штрафы для водителей, которые не соблюдают правила ПДД и безответственно относятся к нормам поведения за рулём, что является причиной большинства аварий в Чехии. Водители заплатят большие штрафы за употребление алкоголя перед вождением, несоблюдение скоростного режима, разговор по телефону за рулем и рискованные обгоны.

Телефонные разговоры за рулем

Теперь более конкретно: за частое правонарушение — разговор по телефону или другое использование мобильного телефона во время вождения, в настоящее время предусмотрен штраф на месте в размере до одной тысячи крон, но теперь он должен составлять 2500 крон без возможности снижения. В административном производстве вместо штрафа в размере до 2500 крон штраф за телефон в руке должен составлять до десяти тысяч крон. За это вместо двух штрафных баллов с водителя будет снято четыре балла.

Штрафы, превышающие 10 тысяч крон

Точно так же возрастёт и штраф за проезд на красный свет. В настоящее время он составляет до 2500 крон. Новый штраф на месте — 5 тысяч крон. В административном производстве ранее штраф составлял до пяти тысяч крон, планируемое повышение — до 25 тысяч крон. Кроме того, количество штрафных баллов увеличивается с пяти до шести.

Нарушение запрета на обгон и въезд на железнодорожный переезд может повлечь за собой штраф в размере пяти тысяч крон на месте без возможности уменьшения или до 25 тысяч в административном порядке. Однако здесь количество штрафных очков изменили — уменьшили с семи до шести. Произошло это потому, что в рамках упрощения максимально возможное количество баллов за нарушение изменили на шесть.

Минтранс представил изменения в середине июля, заявив, что они могут вступить в силу с 2024 года.

Эксперты: Наказания должны быть еще жестче

Хотя Министерство транспорта пытается ввести четкую «цену» штрафов на месте за отдельные правонарушения, по словам опрошенных экспертов по безопасности дорожного движения, наказания могут быть еще более суровыми.

«Сумма за вождение с телефоном в руках увеличилась и штраф на месте составит 2500 крон. Но это же то же самое, в кавычках, что и сегодня в административном порядке. И в то же время у нас в Чехии известен случай девушки, которая из-за этого умерла. В Италии максимально возможный штраф — 43 000 крон, в Англии — даже 73 000 крон, хотя отмечу, что это касается профессиональных водителей», — говорит пресс-секретарь Центрального автомобильного клуба (ÚAMK) Игорь Сирота.

Роман Будский, председатель экспертного совета Plaforma vize nula, которая стремится предотвратить смертность на дорогах, в свою очередь критикует поправки и говорит, что четко определенный тариф штрафов должен быть применим в основном для административных производств, где чётко изложен диапазон штрафов.

«Есть опасения, что это будет слишком радикально. Но полицейским приходится нелегко, водители пытаются торговаться», — отмечает Роман Будский.

По словам Романа Будского, наказания для людей, которые отказываются пройти тест на алкоголь или другие вещества, вызывающие привыкание, также недостаточны. В настоящее время в таком случае водителю грозит штраф в размере до 50 000 крон и двухлетний запрет на вождение в административном порядке. Новый план предусматривает штраф до 75 000 и запрет на вождение до трех лет.

Напротив, Йиржи Новотны, вице-председатель Ассоциации автошкол, высоко оценил упрощение системы баллов и, следовательно, ее простоту для водителей.

«Для меня это больше связано с информированием людей. Часто бывает, что водители не знают, сколько у них баллов, поэтому система на нас не работает. Если я не знаю, что мне грозит, то мне все равно, и это неправильно. Система должна функционировать в образовательном режиме», — говорит Иржи Новотны.



Источник: seznamzpravy.cz

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