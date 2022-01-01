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Бесплатные консультации по поиску работы в Чехии для беженцев из Украины

Бесплатные консультации по поиску работы в Чехии для беженцев из Украины

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anastasiia-kn
29 июля
15:06
137
Волонтеры проекта DoPraceorg организовывают бесплатные персональные консультации с акцентом на работу без досконального знания языка для беженцев из Украины. Дополнительно помогают в решении вопросов с текущим работодателем: проверка заключенных договоров и случаи, если работодатель не исполняет свои обязанности.

Бесплатные консультации по поиску работы в Чехии для беженцев из Украины

График работы: вторник-пятница с 17:00 до 18:30, суббота с 10:00 до 12:00.

Принимают в центре Mriya_UA на Вацлавской площади в Праге (Václavské náměstí 62). 

►Обязательная запись на консультацию по ссылке.

 

Также проводятся семинары по трудоустройству, на которых разбирают основные моменты, связанные с поиском работы и отвечают на вопросы группы по темам:

— Рынок труда в Чехии

— С чего начать поиск работы

— Поиск работы без знания языка

— Составление резюме

— Как не попасть к недобросовестным работодателям

— Нострификация диплома

Ближайшие даты семинаров: 1, 4, 8, 11 августа.

►Обязательная регистрация на семинары здесь.

 

Источник: radioukrajina.cz, mriyaua.cz

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