Бесплатные консультации по поиску работы в Чехии для беженцев из Украины

График работы: вторник-пятница с 17:00 до 18:30, суббота с 10:00 до 12:00.
Принимают в центре Mriya_UA на Вацлавской площади в Праге (Václavské náměstí 62).
►Обязательная запись на консультацию по ссылке.
Также проводятся семинары по трудоустройству, на которых разбирают основные моменты, связанные с поиском работы и отвечают на вопросы группы по темам:
— Рынок труда в Чехии
— С чего начать поиск работы
— Поиск работы без знания языка
— Составление резюме
— Как не попасть к недобросовестным работодателям
— Нострификация диплома
Ближайшие даты семинаров: 1, 4, 8, 11 августа.
►Обязательная регистрация на семинары здесь.
Источник: radioukrajina.cz, mriyaua.cz
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