Несмотря на запрет, люди продолжают купаться в фонтане на Праге 10. Предупреждения о качестве воды игнорируют

Несмотря на запрет, в жаркие дни в фонтане перед торговым центром Eden в районе Вршовиц купаются дети, а иногда и взрослые. Об этом знают мэрия Праги 10, городская полиция и владелец фонтана, но ничего не предпринимают, разве что охранники торгового центра регулярно подходят к людям, чтобы сделать замечание.

Фонтан относится к территории торгового центра и купание здесь запрещено, ведь вода химически обработана, как гласит табличка в центре. Рядом, однако, одни дети играют с надувным мячом, другие ныряют в плавательных очках, а третьих переодевают в купальники мамы. Никого из них не волнуют правила или возможная опасность — они просто используют глубокий фонтан в качестве бассейна.

«Весь участок земли перед торговым центром и фонтаном принадлежит торговому центру Eden, и район Прага 10 не имеет никакого влияния на его работу. Однако в прошлом состоялось несколько переговоров с Tesco, на которых мы обратили внимание на этот вопрос. Чтобы ограничить доступ людей к фонтану, Tesco, вероятно, придется прибегнуть к более серьезной технической модификации», — сказал Ян Хамник, представитель муниципального района.

Tesco сам разместил упомянутый запрещающий знак возле фонтана, а за территорией следит охрана центра, которая также предупреждает людей о том, что купание запрещено. Но главная опасность скорее в конструкции фонтана, а не в химикатах.

По словам пресс-секретаря Михала Кузьмиака, существует также риск получения травм:

«Вода химически обработана, но конструкция фонтана не подходит для купания, есть риск получить травму», — сказал Кузьмяк. Он не упомянул о каких-либо других возможных решениях, позволяющих предотвратить то, что люди залезают в фонтан. Сама городская полиция не следит за этим, но готова помочь охранникам в случае более серьезных проблем, таких как физическое нападение.

«На месте торговым центром "Эден" установлены знаки о запрете купания, за порядком также следят сотрудники службы безопасности торгового центра, которых пока достаточно. Большинство людей уходят после предупреждения от охранников», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова. По ее словам, в зону контроля городской полиции входит в основном общественный порядок и соблюдение запрета на употребление алкоголя.

«Охранники не раз обращались к ​​сотрудникам полиции за помощью или содействием, непосредственно для разрешения ситуаций как снаружи, так и внутри торгового центра, но в последнее время такие просьбы скорее исключение», — добавила Сейфертова.

Источник:prazska.drbna.cz

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