Менее 6 м2 на человека. Размещение беженцев в Чехии не соответствует жилищным нормам

Более половины украинцев, бежавших от российской агрессии в Чехию, живут в стесненных условиях — в среднем на каждого беженца приходится менее 6 квадратных метров жилой площади. Однако в случае с общежитиями это означает нарушение жилищных норм.

Небольшая комната в общежитии и, может быть, вся семья в ней. Точно так же несколько человек только в гостиной или спальне. За короткий период четверть миллиона украинских беженцев прибыли в Чехию из-за войны, начатой ​​Россией. Большинство из них живут в неудовлетворительных условиях.

Это показала очередная часть опроса PAQ Research и Института социологии Академии наук Чехии среди 1300 домохозяйств беженцев из Украины. 54% из них вынуждены довольствоваться менее чем 6 м2 жилой площади. По мнению аналитиков, это консервативная оценка.

В случае с общежитиями в большинстве случаев также нарушаются нормы средств размещения. В них на каждого должно быть не менее 6 квадратных метров свободного пространства. Но две трети беженцев живут в стесненных условиях.

«Это меньше, чем обычные нормы для средств размещения. Недостаток места и санитарно-гигиенических условий может негативно сказаться на интеграции в Чешской Республике», — отмечает соавтор исследования Мартина Каванова из PAQ Research.

Например, Германия предоставила общежития только при условии, что каждый беженец будет проживать на площади не менее 7 м2.

Однако даже за такое неадекватное жилье чешские поставщики жилья получают субсидию от государства — 200 или 250 крон на человека за ночь. При этом, по данным опроса, у каждого третьего беженца нет даже ключа, чтобы иметь возможность самостоятельно приходить и уходить. У двух третей есть собственный туалет, который им не нужно ни с кем делить, и только у 56% есть собственная кухня.

Меньше денег, больше людей

Даже в хозяйствах, где украинцев поселили чехи, семьям часто тесно. Согласно анализу, это также может быть связано с установлением государственной поддержки. Правительство предложило взнос в размере всего 3000 крон на одного проживающего, мотивируя тем самым принимать только большие семьи.

Это подтверждают и данные опроса – 34% с детьми проживают в отдельных квартирах и частях домов, предоставленных Чехией. Напротив, только 21% бездетных беженцев живут в таких условиях.

Методология опроса

Исследование PAQ Research и Института социологии Академии наук Чехии основано на опросе 1300 домохозяйств беженцев из Украины, в которых проживает в общей сложности 3721 человек, приехавших из Украины с февраля 2022 года. Опрос проходил с 20 июня по 13 июля 2022 года, и респонденты ответили на вопросы о своем опыте проживания в Чехии для всей семьи. В то же время в ходе исследования была собрана подробная информация о составе отдельных домохозяйств.

«Самое главное, что план поддержки жилья имеет долгосрочную перспективу. Как минимум до конца года и, возможно, до марта 2023 года должна продолжаться финансовая поддержка нежилых форм размещения и так называемых солидарных домохозяйств при условии, что они соответствуют элементарным санитарно-гигиеническим нормам», — добавляет Каванова.

По ее словам, субсидии на предоставление жилья также должны быть ограничены еще не использованными квартирами, чтобы не произошло сокращения предложения для широких слоев населения.

От хостелов до квартир

Как живут украинские беженцы в Чехии? По данным опроса, мы можем разделить их на три группы.

Первая имеет в наличии достаточно стабильное и качественное жилье. Это около четверти беженцев, проживающих на съемных или предоставленных Чехией квартирах, где у них достаточно личного пространства, есть собственный туалет и ванная.

Во вторую группу входят 46% домохозяйств, проживающих в квартирах, не соответствующих минимальным нормам. Так что он даже не предлагает 6 м2 на человека или доступ к социальным объектам.

Оставшаяся примерно треть беженцев по-прежнему остается в нежилых помещениях, то есть в общежитиях, гостиницах и других объектах. Так что речь не идет о постоянных условиях для жизни.

«Определенная часть беженцев вернется в Украину в течение года, но мощности вновь предоставленных квартир и домов чехами в знак солидарности должны быть сохранены, чтобы, например, украинцы в общежитиях, на которые не хватает арендного жилья может добраться до них во время выпуска. Из исследования мы видим, среди прочего, что помощь местных жителей также оказывает положительное влияние на интеграцию», — добавляет Каванова из PAQ Research.

Источник: seznamzpravy.cz