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Группа нудистов в Брно преследовала угонщика велосипеда

Группа нудистов в Брно преследовала угонщика велосипеда

Партнер рубрики:
Kochy
04 августа
09:45
590
​В эти дни в Брно разыгралась сцена, похожая на кадры из известных французских комедий о жандармах. В главных ролях были нудисты, велосипед и вор в одежде. Он крался по нудистскому пляжу на Брненском водохранилище и воспользовался случаем, когда хозяйка велосипеда стоимостью около тридцати тысяч крон уснула на пляже.

Группа нудистов в Брно преследовала угонщика велосипеда

Женщина проснулась от криков других нудистов о том, что кто-то крадет ее велосипед. Она оглянулась и действительно увидела, как молодой человек исчез вместе с ее транспортным средством. Но на что вор не рассчитывал — так это на то, что целая группа нудистов тут же станет его преследовать.

«Говорят, что 26-летний вор выбрал самый неудачный из нескольких путей отхода — тот, что вел в гору. Через несколько метров, по словам свидетелей, он бросил велосипед и побежал к местному буфету, где его все равно поймала группа преследователей», — рассказал пресс-секретарь полиции Якуб Ганем.

«Один из прохожих позвонил по номеру 156, а молодой человек, как сообщается, спрятался под столом, вокруг которого до прибытия патруля городской полиции сидели разгневанные пляжники, чтобы он не мог сбежать. Офицерам не составило труда опознать этого человека. Помимо того, что остальные постоянно следили за ним, он был единственным одетым среди них», — добавил представитель пресс-службы.

Из-за стоимости велосипеда дело передали в полицию Чешской Республики.

 Источник: novinky.cz



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