Украинцев привлекает Прага, Брно и Пльзень – в этих городах проще найти работу

Украинские беженцы выбирают место жительства в Чехии не только исходя из того, есть ли у них там родственники и друзья, но в зависимости от того, есть ли для них работа в данном населенном пункте. Поэтому они обычно переезжают в более крупные города, где им легче найти работу.

Об этом говорится в исследовании Научно-исследовательского института труда и социальных вопросов (VÚPSV). Таким образом авторы исследования объясняют неравномерность распределения украинских беженцев в Чехии.

Цифры также связаны с количеством вакансий. «В нашем исследовании мы находим доказательства того, что чем больше граждан Украины проживает в том или ином районе Чехии и чем больше рабочих мест на тысячу трудоспособного населения имеется в этом районе, тем больше украинцев прибыло в этот район», — сказала один из соавторов Итка Шпецианова из VÚPSV.

По данным МВД, в Чехию с начала вторжения России в Украину находилось около 400 тысяч украинских беженцев. Примерно 80 000 человек, то есть почти четверть, живут в Праге, почти пять процентов живут в Брно и четыре процента в Пльзене.

Эти цифры коррелируют с довоенным состоянием украинского меньшинства в Чехии: к концу 2021 года, согласно министерской статистике, в Чехии проживало почти 197 000 украинцев, из них наибольшее количество (67 000) в Праге, почти 11 000 в Брно и почти 5000 в Пльзене.

«Эти районы в основном совпадают с местами высокой концентрации украинских военных беженцев», — говорится в исследовании. Однако авторы указывают, что это простая корреляция, которая может не иметь причинно-следственной связи. Около 73 000 беженцев нашли здесь работу, подавляющее большинство из которых занимают должности с низкой или средней квалификацией.

Именно потому, что одни регионы более загружены с точки зрения украинской миграции, а другие менее, политики ищут инструменты для их переселения. Этому в основном способствовал мэр Праги Зденек Гржиб, который из-за этого конфликтовал с правительством.

Авторы исследования отмечают, что политика переселения должна осуществляться в первую очередь с учетом экономической интеграции мигрантов. «Перемещение беженцев за пределы этнических сетей может снизить вероятность трудоустройства, особенно для низкоквалифицированных беженцев», — предупреждают они.

Опыт Германии и Швеции показал, что эффективность политики переселения зависит от многих факторов. «Возможно, форма политики переселения учитывает, например, только равное распределение беженцев или также учитывает перспективы трудоустройства беженцев, доступные варианты жилья или вакансии в детских садах и школах», — сказала Шпецианова.

«С точки зрения интеграции беженцев более эффективной может быть политика переселения, ориентированная на конкретную группу беженцев. Например, те, кто не смог самостоятельно найти жилье, работу или школу для своих детей», — добавила она.

Источник: novinky.cz