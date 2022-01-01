Опасны ли солнечные панели? Чешские пожарные рассказали о трудностях их тушения

Количество солнечных панелей в Чехии увеличивается. Но если фотоэлементы начинают гореть, они создают опасное для жизни напряжение, а отключить их проблематично.

Из-за роста цен на энергоносители все больше и больше жителей Чехии устанавливают солнечные панели на крышах. Но возникает проблема, если фотоэлектрическая электростанция загорается, как это произошло в прошлый четверг в семейном доме в Праге-Винорж.

По словам пожарных, солнечные батареи очень трудно потушить. О классическом тушении не может быть и речи.

Осложнения при тушении солнечных батарей

1. Панели могут быть не видны, если они находятся, например, на плоской крыше

2. Огнетушащее вещество не всегда можно нанести на всю требуемую площадь

3. Большая нагрузка на конструкцию крыши

4. Лестницы не должны соприкасаться с кровлей, гасить можно только из автомобильного высотного оборудования

5. Наличие разных типов солнечных панелей

6. Отсутствие преград для распространения огня

«Пожары на солнечных панелях — очень редкое явление. К сожалению, с этим нужно бороться иначе, чем, например, с обычным пожаром в доме, когда прибывает подразделение и отключает главный выключатель. Тогда можно использовать воду и каким-то образом потушить огонь», — сказала Вендула Матею, пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Южночешского края.

«После возгорания солнечные батареи тушат пеной и водой или углекислым газом из специальных устройств. Однако в большинстве случаев он вспенивается», — сказал Мартин Кавка, пресс-секретарь пражской пожарной охраны.

«Это как тушить пожар под напряжением. Пожарным грозит поражение электрическим током, поэтому выбирается соответствующий план действий», — добавил он.

Напряжение панелей может достигать 1000 В, что опасно для жизни. Кроме того, поскольку устройство нельзя отключить, пожарные должны бережно обращаться с самой панелью и ее составными частями, такими как кабельная разводка.

«Солнце светит на панели все время, поэтому их нельзя полностью отключить. Можно только отключить аккумулятор, если он есть», — рассказал Матей.

Панели в целом легко воспламеняются и, кроме того, обычно располагаются на значительной высоте кровли, что еще больше усложняет тушение. Однако Павел Хрина из лаборатории диагностики фотоэлектрических систем электротехнического факультета ČVUT отмечает, что сами панели не способствуют распространению огня.

По его словам, гораздо опаснее, когда кровля загорается из-за выхода из строя модуля — например, в новостройках популярна пленка ПВХ с пенопластовым утеплителем. В случае такой конструкции необходимо установить дополнительную защиту. По его словам, если панель правильно закрепить на негорючей кровле, она безопасна.

Пожарные также обращают внимание на правильную установку и рекомендуют людям в первую очередь попытаться предотвратить возгорание. «Регулярное техническое обслуживание, ревизия и соблюдение процедур, рекомендованных производителем очень важны. Не рекомендуется самостоятельно заниматься установкой и вносить свои изменения, оставьте это для специализированных компаний», — поясняет Кавка.

Статистика пожаров от солнечных панелей

Статистика 2017 2018 2019 2020 2021 Количество пожаров 12 11 15 14 15 Причиненный ущерб (тыс. крон) 16 160,0 12 650,0 18 439,5 60 010,0 82 260,0

Источник: seznamzpravy.cz

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