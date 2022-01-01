В Чехии водители-новички после серьезных правонарушений должны будут вновь пройти экзамен по вождению

​Если водитель-новичок совершит серьезное правонарушение в первые два года, ему придется пройти аттестацию с так называемым чистым временем вождения в два с половиной часа. В противном случае он лишится водительских прав, сообщило Министерство транспорта Чехии.

Ведомство установил продолжительность дополнительного экзамена в четыре часа, но в это время включена часовая теоретическая лекция и заключительная получасовая экзаменационная поездка с инструктором.

«Двух с половиной часов езды по городу достаточно много. Так что проверка будет тщательной», — сказал Франтишек Емелка, пресс-секретарь Минтранса.

Поездка во время финального экзамена в автошколе на практике обычно длится всего 20–30 минут. В дополнение к оценочной поездке начинающий водитель также должен будет посетить лекцию по дорожной психологии после нарушения. Лекция продлится четыре часа.

Это изменения является частью предстоящих поправок в закон о дорожном движении, которые должны применяться с начала 2024 года.

Правило распространяется на всех новых водителей, независимо от их возраста, в течение первых двух лет после получения водительских прав.

Если водитель-новичок совершает серьезное правонарушение, оцениваемое шестью штрафными баллами из двенадцати, он должен пройти аттестацию и лекцию в течение следующих трех месяцев.

Примером послужил опыт Германии и Австрии, где это проверенная практика.

Поправка к закону, представленная министром Мартином Купкой (ODS) в прошлом месяце, также включает в себя возможность для семнадцатилетних садиться за руль. Однако управлять транспортным средством они смогут только в присутствии так называемого наставника, которым, по предположению министерства, чаще всего является родитель.

Стандарт также призван упростить систему штрафных баллов. Теперь они должны добавляться с шагом два, четыре и шесть. Купка хочет ужесточить наказания за опасные правонарушения, такие как проезд на красный свет или использование мобильного телефона за рулем. Наоборот, ведомство хочет быть более благосклонным к мелким проступкам, таким как не включение света.

Осенью проект поправок должен поступить в правительство, а затем на одобрение в парламент.

Источник: novinky.cz

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