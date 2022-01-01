Ситуация «под контролем»? Некоторые украинцы до сих пор ночуют на вокзале в Праге

За последние два месяца беженцы, спящие на главном железнодорожном вокзале в Праге, перестали вызывать удивление и сильный интерес у общественности. Тем не менее некоторые из них там до сих пор остаются, а две благотворительные организации, которые им помогают, заявляют, что ситуация вовсе не «под контролем».

Посреди недели около полудня на главном железнодорожном вокзале Праги полно людей — сотни из них разместились в вестибюле. В толпе можно заметить несколько фигур в ярких розовых жилетах с надписью «Iniciativa Hlavák, помощь беженцам».

«Мы считаем, скольким беженцам мы помогаем в день. На сегодня насчитали их 118, что довольно много, учитывая, что еще только двенадцать часов. Иногда у нас бывает 250 человек в день, иногда до 500», — рассказывает Вендула Форжтова, координатор одной из пяти смен, студентка специальности «индология».

Вендула уточняет, что новых украинцев прибывает уже не так много, как было раньше.

«Скорее это люди, которые едут через нас транзитом или хотят вернуться в Украину. А некоторые просто услышали, что мы находимся здесь, и приходят попросить о помощи», — объясняет она.

Спрашивают, например, как найти жилье на длительный срок, где купить билет или обменять деньги. Однако насущный вопрос для волонтёров каждый день — десятки беженцев, ночующих прямо на станции. Обычно им нужна помощь в покупке билетов за границу, часто обратно в Украину.

«Спят возле здания в ожидании поезда»

В течение двух часов к волонтёрам у таблиц с расписанием поездов подошло около десяти беженцев и еще не менее десяти потерявшихся туристов. Другая группа волонтёров дежурит у касс Чешских железных дорог.

«Вчера было труднее, но сегодня спокойно», — говорит волонтёр Елена, переехавшая из Украины в Чехию около двадцати лет назад.

Когда выдалась свободная минутка она рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в первый час ее смены:

«Например, женщина не могла понять, как пройти на перрон. Это обычное дело, люди не понимают, что S — север, а J — юг. Кроме того, они не знают, где это. И на кассе им не объяснят, потому что они не понимают язык».

Внезапно звонит телефон координатора Фортевой, и она убегает. Этажом ниже возникла большая проблема:

«Маленькая девочка упала и повредила руку, мы пока не знаем, насколько сильно. И у этой семьи есть билеты на поезд до Берлина, маленькой девочке понадобится лечение, но у них нет страховки», — объясняет она, вернувшись через 20 минут.

Перед отъездом они устраивают девочке обследование в пункте UA.

«С ней пойдёт мама, а отец с другими детьми поедут в Германию. У них не хватило бы денег, чтобы купить новые билеты для всех, а вернуть их уже нельзя», — поясняет волонтёр.

Однако вечером начинаются проблемы посложнее, когда на вокзале появляются беженцы, которым негде ночевать.

«В основном это менее десяти человек», — говорит Форжтова. Однако, как правило, по словам добровольцев, ночуют здесь не из-за того, что им негде жить.

«Это люди, у которых поезд в Украину отходит в пять утра. Если это большая группа, семья, нам обычно не удается найти для них жилье. И они либо не хотят идти в палаточный городок в Трое, либо в палаточном городе и так много людей, либо их просто туда не берут», — объясняет Форжтова.

Например, в ночь со вторника на среду, по данным инициативы Hlavák, на станции ночевали 45 человек. «Мы не смогли договориться с охраной, чтобы их оставили, так что их выгнали», — рассказывает мне Елена, дежурившая в ту ночь. В конце концов, беженцы расположились на автобусной остановке над железнодорожным вокзалом рядом с пражским шоссе.

«Две семьи хотели вернуться в Украину, но им не хватило около 50 евро, поэтому они думали, купить ли им билеты на автобус. Среди них была беременная девушка, но их все равно выставили за дверь», — говорит она. Однако Елена не знает, удалось ли им в итоге уехать.

Душан Гавенда, пресс-секретарь Железнодорожной администрации, объясняет, что никто не может оставаться на ночь в здании вокзала после полуночи, так как проходят «техническое обслуживание и дезинфекция».

Повторное открытие ночлега, где беженцы могли бы скоротать время на вокзале до приезда поезда, не планируется:

«Это был вынужденный шаг в кризисный период, когда гуманитарная ситуация была очень сложной, а возможности размещения беженцев — ограничены. Нынешняя ситуация существенно отличается», — описывает Гавенда.

Кроме того, мэрия указывает, что в вечерние часы на станцию ​​прибывают работники Пражского регионального центра помощи Украине, которые перевозят беженцев в кризисное жилье:

«Каждый беженец может переночевать в палаточном городке. Он сам выбирает, хочет ли остаться на вокзале или нет».

В настоящее время в Праге открыт только один палаточный городок в Трое. Второй, в Малешицах, Прага закрыла из-за небольшого количества беженцев. Перевозить мигрантов в Прагу 8 должны пожарные, но, по словам волонтеров, они не приезжают по расписанию, их нужно вызывать.

«Кроме того, не всегда отвозят именно всех беженцев. Если у них нет документов или если они отказались от ранее предоставленного жилья, то им скажут, что они больше не имеют права ночевать в палаточном городке. И этим людям нужно остаться здесь только на один день. Кроме того, назад на утренний поезд их никто специально не повезёт», — говорит волонтёр Елена.

Билет стоит более тысячи крон

По словам волонтеров, каждый день на вокзале появляются беженцы, у которых нет денег не только на проживание в Чехии, но и на обратный путь на родину. «Даже если не хватает пары крон, то они уже не смогут попасть домой», — говорит Елена.

Даже до Львова, первой остановки поезда в Украине, билет для взрослого стоит более тысячи крон. Билеты на автобус немного дешевле.

Чехия им не поможет — по словам пресс-секретаря Минтранса Франтишека Емелки, поезда, которые бесплатно доставят их обратно в Украину, пока не планируются.

«В настоящее время мы пока не фиксируем значительного спроса на такого рода услуги. Если это произойдет, или если посольство Украины в Праге поднимет подобную тему, мы готовы решить ситуацию вместе с перевозчиками».

Официальная помощь? Её нет

Помимо инициативы Hlavák, непосредственно на вокзале дополнительно помогает организация Romodrom, т.е. RomPraha. По словам пресс-секретаря организации Ксении Губековой, ее представители находятся там каждый день с пяти до полуночи. Как и волонтеры инициативы Hlavák, они помогают с покупкой билетов, еды или напитков.

Однако даже спустя почти полгода с начала войны беженцы не найдут здесь регулярной официальной помощи от государства.

«Здесь нет официальной информационной стойки от государства. Пражский KACPU (Региональный центр помощи Украине) решил эту проблему с помощью объявления о том, где найти листовки с дополнительной информацией», — говорит Форжтова.

Однако самих брошюр рядом не оказалось, и даже в течение следующих двух часов их найти не удалось.

В то же время волонтеры согласны с тем, что не хватает официального места, куда люди могут прийти за советом.

«Это абсолютно необходимо. Мы не можем его заменить, хотя пытаемся, но систематически новая информация до нас тоже не доходит. Это хаос», — отмечает она.

Однако, по словам официального представителя Вита Хоффмана, пражский муниципалитет не хочет консультировать на вокзале наспех — так, чтобы слышала вся общественность.

«Представители инициатив Hlavák и Romodrom находятся здесь днем ​​и, если необходимо, вызывают работников из KACPU, OSPOD или социальных служб», — объясняет он.

Однако, по словам Хоффмана, в Праге планируют открыть «центр последующего консультирования, в который войдут социальные и медицинские службы, бюро по трудоустройству и другие». Подробности пока обсуждаются.

Тем временем миграционный кризис замедлился. По данным МВД, например, в воскресенье, как и в субботу, украинским беженцам не выдавали виз временной защиты. Это произошло впервые с начала российского вторжения в Украину в феврале.





Источник: seznamzpravy.cz

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