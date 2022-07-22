Новые уловки мошенников в Чехии. Аферисты обманывают пользователей и в группах «ВКонтакте»

Мошенники становятся все более изобретательными, особенно на различных интернет-площадках, где пользователи продают или покупают вещи б/y. Каждый месяц совершаются тысячи попыток мошенничества, в ходе которых используются названия реальных перевозчиков или банков, поэтому будьте осторожны.

Типичные сообщения от мошенников, на которые стоит обратить внимание:

«Я организую доставку сам, просто нажмите на ссылку», «Я закажу курьера и организую доставку от двери до двери», «Я предлагаю безопасную оплату через этот сервис» или «Пришлите мне номер вашей кредитной карты, и я организую оплату и доставку».

Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана клиентов. Чаще всего хотят получить данные платежной карты, получить данные для входа в личный кабинет на интернет-платформе или прислать фиктивное подтверждение того, что они оплатили товар и отправить «курьера». Такие аферисты есть даже на Facebook и во «Вконтакте», где между собой общаются русскоязычные мигранты.

«Чешская почта уже давно сталкивается с новыми мошенническими действиями в связи с объявлениями о продаже или покупке товаров, в которых неправомерно используется название Чешской почты. Подобные случаи продолжают множиться и различаются только деталями», — говорит Матиаш Витик, представитель Чешской почты.

Мошенники очень часто прикрываются логотипами транспортных компаний, поэтому общение на первый взгляд кажется профессиональным.

Скриншот от пользователя «ВКонтакте». Источник: vk.com

«DPD принципиально не требует информацию о платежной карте и не выступает посредником в транзакциях с третьей стороной. Поэтому, если в таком контексте появляется логотип или что-то другое, кроме нашего официального интернет-домена, это, вероятно, мошенничество. Если клиент не уверен, мы будем рады, если он отправит нам подозрительное сообщение или позвонит на нашу информационную линию», — сказал Милош Маланик, генеральный директор DPD, для SZ Byznys.

«Ежемесячно регистрируются десятки случаев. Целью в основном является получение данных платежной карты, с помощью которых мошенник затем может совершить несанкционированный вывод средств с банковского счета клиента», — также подтверждает Камиль Чалупа, представитель Zásilkovna.

Платформа Vinted, где в основном покупают одежду, рекомендует использовать собственный виртуальный кошелек. Платеж поступает на банковский счет продавца только после того, как клиент подтвердит, что товар он получил и все в порядке.

Aukro также рекомендует использовать собственный защищенный платеж. В этом случае деньги находятся в сохранности непосредственно у Aukr до тех пор, пока покупатель не подтвердит, что купленный товар прибыл, полностью исправен и соответствует описанию. Только после этого платеж передается продавцу.

На крупных порталах есть команда, которая отслеживают подозрительные учетные записи, однако кража может произойти и в течение нескольких минут после того, как люди раскроют свою личную информацию.

«В отличие от рекламных порталов, на Aukro нельзя продавать анонимно. Мы отслеживаем предложения, подозрительные учетные записи, имеем обширную службу поддержки клиентов, которая разрешает жалобы, а также, например, различные недоразумения между продавцами и покупателями. В этом году мы повысили безопасность учетных записей, например, прося подтвердить номер телефона», — сказал Ян Садилек, руководитель платформы.

Сами банки также неоднократно предостерегают от разного рода аферистов. По оценкам, только в этом году по их вине клиенты потеряли десятки, а то и сотни миллионов крон.

Совсем недавно Райффайзенбанк убедительно просил своих клиентов не совершать данной ошибки, поскольку в интернете появилось несколько поддельных веб-сайтов якобы от банка, цель которых — получить учетные данные интернет-банкинга от клиентов.

Источники: vk.com, seznamzpravy.cz

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