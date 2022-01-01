Истребитель Hawker Hurricane разбился в Чехии

Исторический самолет Hawker Hurricane IIC времен Второй мировой войны разбился в воскресенье во время авиационного шоу в Хебе. Самолет принадлежал музею авиации в городе Точна.

Истребитель Hawker Hurricane потерпел крушение в воскресенье. Как сообщают чешские СМИ, пилот погиб при крушении самолета.

Британский Hawker Hurricane привезли в Чехию в июне прошлого года, он был куплен у бельгийского владельца. После дорогостоящей реконструкции он находился в аэропорту Точна и несколько раз участвовал в авиасалонах.

Источник: novinky