Истребитель Hawker Hurricane разбился в Чехии

14 августа
16:35
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Исторический самолет Hawker Hurricane IIC времен Второй мировой войны разбился в воскресенье во время авиационного шоу в Хебе. Самолет принадлежал музею авиации в городе Точна.
Истребитель Hawker Hurricane потерпел крушение в воскресенье. Как сообщают чешские СМИ, пилот погиб при крушении самолета.
Британский Hawker Hurricane привезли в Чехию в июне прошлого года, он был куплен у бельгийского владельца. После дорогостоящей реконструкции он находился в аэропорту Точна и несколько раз участвовал в авиасалонах.
Источник: novinky
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