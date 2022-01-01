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«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровой зиме

«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровой зиме

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 августа
12:06
928
«Зима близко», — больше не просто фраза из «Игры Престолов», а настоящая проблема для большинства чехов, которым надо будет как-то отапливать дома и при этом не разориться.

«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровой зиме

Депутат от партии ТОП-09 Маркета Пекарова Адамова посоветовала чехам носить дома еще один свитер, если им будет холодно.

Чехи отнеслись к ситуации с юмором и теперь выкладывают остроумные мемы в интернет, главные герои которых: Маркета, свитер, батарея и др. Предлагаем вашему вниманию подборку шуток, которые гуляют в социальных сетях на тему дорогой энергии. Приводим мемы в их оригинальном виде с переводом.

1. Замерзший Джек Николсон из фильма «Сияние». Надо было слушать совет Маркеты Пекаровой Адамовой и надеть свитер. Сам виноват!

2. «Зима в Праге 2022 — набор для начинающих».

3. На следующем меме изображена эволюция в животное, которому точно не будет холодно в этом году — в овцу.

4. Не забыли и высмеять партию SPOLU:

«Вяжет вся Чехия! Вместе мы все преодолеем!»

5. «Мой свитер согреет тебя, а твой — меня. Вместе мы преодолеем!

Любовь прекрасна, хоть она и причиняет боль»

6. 2020 год — вместе шили маски. 2022 — вместе вяжем свитера.

7. Новое «пособие» от Министерства труда и социальных дел  с 1 сентября будет выглядеть примерно так:

8.Маркета Пекарова Адамова открывает новые тренды. Из-за её заявления люди шутят, что «теперь партия TOP 09 обязана сменить название на “Не топи 2022”».

9. Именем Маркеты названа коллекция свитеров — идеально, чтобы надевать сверху на ещё один свитер, а премьер-министр Фиала одобряет цвет.

10. «Никого не оставим в беде! Мы помогаем людям пережить растущие цены. Каждому, кто зарабатывает до миллиона с вычетом налогов, — дадим свитер бесплатно!».

11.

«— Скажи-ка, как ты меня любишь?

— Как свитер!»

12. Скоро в прокате новые фильмы — «Не снимай свитер» и «Четырёх свитеров достаточно, милый». В главных ролях Петр Фиала и Маркета Пекарова Адамова.

13. В ход пошел и советский фильм «Морозко», так любимый чехами:

 «Многие боятся больше не увидеть Морозко. Не бойтесь. 

Увидеть-то не увидите, но поймете, что он пришел».

 

«— У меня руки и ноги замёрзли!

— Так надень еще один свитер»!

 

14. «— Тепло ли тебе, девица?

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.

— Вот и попалась! Штраф 200 тысяч!»

15. «Добрый день, извините за беспокойство, но коллега установил, что в вашем доме температура превысила норму на 2 градуса».

 

 

16. «А если мне солнышко нагреет комнату на 2 градуса выше, то мне тоже полагается штраф, господин профессор?»

17. «Плодотворная дискуссия:

Google: Я все найду

Википедия: Я все знаю 

Facebook: Я всех знаю

Интернет: Без меня вы — никто

Электричество: Так, давайте все успокоимся…»

 

18. «Добрый день, мы не эскимосы, а полицейский патруль, который пришел проверить температуру у вас дома. На вас заявили соседи — подозрение на отопление возникло, когда на стене с их стороны начал таять иней…».

Понравилось? Напишите в комментариях, какой мем вызвал самый громкий приступ смеха?

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