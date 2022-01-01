Чешские эксперты: Что делать, если коммунальные платежи за электроэнергию стали слишком высокие?

Инструкция, как действовать в случае, если ежемесячный счет за коммуналку стал для вас слишком большим.

В связи с растущим платежам за электроэнергию Управление по регулированию энергетики (ERÚ) сосредоточилось на механизме их расчета. По словам председателя офиса Станислава Травничка, проблем нет. При этом ежемесячные авансовые платежи населения за энергоносители в этом году выросли на несколько десятков процентов.

По мнению ведомства, в первую очередь это связано с ростом цен на энергоносители и, в ряде случаев, с изменением договоров, которые заключаются с использованием недобросовестной деловой практики и ставят клиентов в невыгодное положение. Примером может быть изменение контракта на так называемый «спотовый» или динамический рынок, когда цена на электроэнергию постоянно меняется и не является фиксированной, сказал Травничек в понедельник.

Что мне делать, если мои авансовые коммунальные платежи слишком высоки?

Если клиенты считают платежи слишком высокими, они должны сначала связаться с поставщиком. «Если с поставщиком договориться не удастся, он должен обратиться в правление по регулированию энергетики (ERÚ)», — объясняет представитель ERÚ Михал Кеборт.

Сумма авансовых платежей теперь все чаще рассматривается поставщиками.

«Клиенты могут связаться с нашими центрами обслуживания или решить вопрос об авансе на нашей клиентской линии, а также в нашем приложении innosvět», — говорит Мартин Халупски, представитель innogy, крупнейшего поставщика газа в Чехии.

С такой же ситуацией сталкивается крупнейший поставщик электроэнергии ČEZ — их клиенты могут уменьшить свой платёж (в определенной степени) в приложении My ČEZ, по телефону или при посещении центра обслуживания клиентов.

«Уменьшить авансовые платежи соответствующим образом уже можно, если клиент снимет показания счётчика и докажет, что его потребление действительно снижается в течение более длительного периода времени, скажем, трех месяцев», — говорит Алиса Горакова, пресс-секретарь ČEZ.

Если заказчик общается с поставщиком, то в большинстве случаев им удаётся разрешить ситуацию.

«Осенью мы планируем ввести улучшение, когда клиент сможет самостоятельно уменьшить платёж в Můj ČEZ после ввода показания счётчика», — отмечает Горакова.

Наоборот выходит у клиентов PRE, им, скорее всего, не пойдут навстречу.

«Если клиент обращается к нам с просьбой уменьшить залог, мы пытаемся объяснить ему, что залог установлен очень точно и де-факто защищает клиента от крупной задолженности», — говорит пресс-секретарь PRE Карел Ханзелка.

Почему депозиты сейчас так выросли?

Трейдеры вынуждены покупать электроэнергию и газ на бирже по текущим высоким ценам. Рано или поздно это отражается на ценниках для клиентов, а впоследствии и в ежемесячных авансовых платежах. «Конечно, текущая цена электроэнергии на соответствующий продукт также играет роль в определении суммы платежа. Таким образом, авансы должны покрывать ожидаемое потребление в будущем и отражать текущие цены», — говорит Ханзелка.

Что будет, если не заплатить?

При задолженности возникает проблема не только у заказчика, но и у поставщика. Он вынужден покупать электроэнергию на постоянной основе и не могут ждать, когда придёт отложенный платеж. Если клиент путём снижения ежемесячных платежей подвергает себя риску большой задолженности, которую он не сможет погасить, то возникнет неприятность в виде долга.

Что, если у клиента возникнут финансовые проблемы, и оплата счетов станет для него проблемой?

Из-за беспрецедентного роста цен на энергоносители некоторые домохозяйства могут столкнуться с финансовыми проблемами. Даже в этом случае люди могут связаться со своим поставщиком.

«В отдельных случаях мы готовы договориться о рассрочке, которая может облегчить оплату счетов за электроэнергию. Кроме того, мы сотрудничаем с Ассоциацией гражданских консультационных центров, которая во всех регионах может консультировать и помогать тем, кто сталкивается с финансовыми или социальными проблемами», — объясняет Халупский.

Некоторые поставщики, например ČEZ и E.ON, предлагают домохозяйствам рассрочку. В качестве альтернативы люди могут обратиться в бюро по трудоустройству, если они имеют право на жилищное пособие. Это пособие могут получить те, чьи расходы на жилье, включая энергию, превышают 30 процентов, в Праге 35 процентов.

Стоит ли уменьшать ежемесячные платежи?

Энергопоставщики не рекомендуют уменьшать платежи, чтобы заказчику не пришлось платить большую сумму в итоговом счете.

«Мы считаем целесообразным, чтобы каждый распределял свои платежи по времени и впоследствии не сталкивался с большой задолженностью во время годового отчета, которая может неожиданно отразиться на семейном бюджете», — предупреждает Халупски.

Пользуются ли клиенты возможностью снижения высоких ежемесячных платежей?

Люди, возможно, и хотели бы избавиться от высоких ежемесячных платежей за электроэнергию и газ, снизив их, но поставщики, наоборот, наблюдают обратную тенденцию. «В последнее время, наоборот, мы довольно часто сталкиваемся с тем, что клиенты обращаются к нам с просьбой выплачивать еще большие авансы, чем предписанно изначально, чтобы не возникла возможная задолженность», — говорит Ханзелка.

Innogy обрабатывает тысячи таких запросов в месяц.

«Это естественная реакция на рост цен и стремление ряда домохозяйств ответственно распределить свои платежи по месяцам», — объясняет Халупски.

По его словам, увеличение платежей является следствием энергетического кризиса, который сейчас происходит в Европе. «Они хотят ответсвенно подготовиться к осложнениям, которые могут вызвать у них растущие цены на энергоносители», — говорит Халупски.

Как поставщики рассчитывают ежемесячный платёж?

Размер авансовых платежей регулируется Законом об энергетике, согласно которому они должны соответствовать среднему потреблению в данном месте.

«При расчете поставщики опираются на данные о прошлом потреблении, но, конечно же, они также учитывают любые изменения цен (в большую или меньшую сторону)», — говорит Горакова из ČEZ.

В таком случае без соответствующей корректировки платежей заказчик рискует получить большую недоплату в конце счета или, наоборот, переплату. Поэтому поставщики рекомендуют увеличить авансовые платежи клиентам, у кого недавно изменились расценки за электроэнергию.

«Авансы всегда основаны на уровне потребления отдельных клиентов в предыдущие годы и учитывают конкретный согласованный продукт и его цену», — объясняет Халупски.

Завышены ли в настоящее время ежемесячные платежи у поставщиков?

В их интересах установить размер платежей так, чтобы избежать больших задолженностей.

«Это означает, что практически невозможно установить необоснованные авансовые платежи за поставленную энергию», — объясняет Халупский.

Согласно PRE, задолженность возникает редко, потому что поставщики точно устанавливают авансовый платёж.

«У нас есть конкретное данные об употреблении электроэнергии в данном месте в прошлом, а также мы знаем и характер потребления и что потребительское поведение домохозяйств обычно принципиально не меняется», — объясняет Ханзелка.

Министр промышленности и торговли Юзеф Сикела (STAN) заявил в понедельник, что министерство вместе с ERÚ не обнаружили фактов, что поставщики неправильно устанавливают сумму авансов.

«Основной проблемой видится заключение контрактов по так называемым спотовым ценам. Это контракты, по которым потребители платят за энергию сумму, соответствующую текущей цене на международном рынке», — сказал Сикела.

«Эти контракты по спотовым ценам позволяют трейдерам перекладывать все или, по крайней мере, часть рисков, возникающих в связи с текущей очень нестабильной и неопределенной рыночной ситуацией, только на потребителей», — сказал Сикела.

«Мы хотели бы усилить возможности регулирующего органа, чтобы иметь возможность эффективно действовать против недобросовестных практик, то есть ужесточить возможность наказания трейдеров за правонарушения в области недобросовестных практик», — сказал Станислав Травничек, глава ERÚ.





Источник:seznamzpravy.cz

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