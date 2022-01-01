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Прага — 22-й самый безопасный город в Европе и 40-й в мире

Прага — 22-й самый безопасный город в Европе и 40-й в мире

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Kochy
23 августа
19:49
251
Прага занимает 22-е место среди самых безопасных городов Европы и 40-е место в мире. Это следует из исследования портала Numbeo, который уделяет основное внимание сравнению стоимости жизни в разных местах планеты. Самый безопасный европейский город — Сан-Себастьян в Испании, на другом конце рейтинга — Брэдфорд в Великобритании.
Фото: Inna Bystrakova

Прага — 22-й самый безопасный город в Европе и 40-й в мире

Индекс преступности Numbeo ориентирован в первую очередь на города с самым высоким уровнем преступности, но также показывает уровень безопасности. Согласно этому рейтингу, Прага на очень хорошем счету в Европе. Уровень преступности составляет 24,1%, а уровень безопасности - 75,9%. На 27-м месте находится Брно, получившее 73,92% с точки зрения безопасности. В мировом масштабе Прага занимает 40-е место, Брно — 52-е.

Самым безопасным европейским городом является вышеупомянутый Сан-Себастьян, который набрал 85,1% с точки зрения безопасности, в то время как уровень преступности составляет всего 14,8%. Результат почти противоположный в Брэдфорде (Англия, Западный Йоркшир), где преступность достигла 71,2%, а безопасность всего 28,7%.

Наименее безопасным мегаполисом является венесуэльский Каракас, где уровень преступности достиг 83,98%. Колумбийский Медельин показал себя на удивление хорошо, заняв 138-е место, хотя он по-прежнему имеет репутацию очень опасного города из-за наркокартелей. Тем не менее, он стоит на ступеньку выше, чем Рим, где уровень преступности составляет 53,12%.

Согласно рейтингу, Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Доха, столица Катара, являются самыми безопасными городами в мире. Упомянутый Сан-Себастьян занимает третье место в мире. За другими местами следуют Тайбэй, канадский Квебек, Аджман, Шарджа и Дубай в ОАЭ, а замыкают первую десятку швейцарские города Цюрих и Берн.

Сервер Numbeo утверждает, что данные в Индексе преступности и безопасности основаны на опросах посетителей сайта.Сервер не использует правительственные данные, потому что, как указано на сайте, они хороши для сравнения мест внутри страны, но не подходят на международном уровне. 

Источник: novinky.cz



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