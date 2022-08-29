1 сентября пражский зоопарк будет пускать детей практически бесплатно

К 1 сентября зоопарк готовит насыщенную программу, посвященную животным в Пражском зоопарке. Посетителей ждет, например, особое выступление морских львов, а для всех школьников и дошкольников, участвующих в программе, подготовлены небольшие призы.
Во вторник с 10:00 до 16:00, в заповеднике Бороро пройдут образовательные и развлекательные мероприятия, ориентированные на изучение животного мира.
Источник: zoopraha.cz, prazska.drbna.cz
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