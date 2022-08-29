Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
1 сентября пражский зоопарк будет пускать детей практически бесплатно

1 сентября пражский зоопарк будет пускать детей практически бесплатно

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
29 августа
16:30
87
1 сентября в Пражском зоопарке детям до 15 лет будет открыт вход за символическую крону. В рамках развлекательной программы подготовлены игры для детей на разширение кругозора, образовательные мероприятия про животных и другие представления с участием зверей. За лето родилось много детенышей, и на некоторых из них уже можно будет посмотреть.

1 сентября пражский зоопарк будет пускать детей практически бесплатно

К 1 сентября зоопарк готовит насыщенную программу, посвященную животным в Пражском зоопарке. Посетителей ждет, например, особое выступление морских львов, а для всех школьников и дошкольников, участвующих в программе, подготовлены небольшие призы.

Во вторник с 10:00 до 16:00, в заповеднике Бороро пройдут образовательные и развлекательные мероприятия, ориентированные на изучение животного мира.

Источник: zoopraha.czprazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
28 августа
10:26
470
Общество
В этом году Пражский зоопарк посетили более миллиона человек
Assets
11 августа
12:40
621
О Праге
В пражском зоопарке построят Арктический павильон для белых медведей
Assets
05 августа
14:23
1260
О Чехии
Наводнение 2002 года стало крупнейшим в истории Чехии
Assets
28 июля
12:02
1173
Общество
В Пражском зоопарке уже пускают посмотреть на маленького трубкозуба
Последние новости:
Assets
29 августа
13:10
513
Экономика
Чехия заморозила активы только трех россиян и 18-ти компаний
Assets
29 августа
11:19
458
Экономика
По темпам задолженности Чехия опережает другие страны Европейского союза
Assets
29 августа
09:33
2673
Экономика
Дорогая энергия в Чехии приводит к краху: закрываются мясные лавки, пекарни и магазины
Assets
29 августа
08:35
768
Общество
Водитель не заплатил за заправку, а затем спровоцировал аварию трех автомобилей на D1.
28 августа
16:10
866
Общество
В Праге автомобиль BMW вылетел на повороте за ограждение, водитель в больнице
Assets
28 августа
15:33
2445
Общество
Компромисс: Евросоюз не прекратит выдачу виз россиянам, но усложнит этот процесс
Assets
28 августа
09:49
1129
Экономика
Милан Рейндл - единственный чех, который делает модели для Lego.
Assets
27 августа
16:52
3273
Общество
В детском саду в Праге детям 10 лет давали еду в мусорных мешках
Assets
27 августа
09:42
1790
Экономика
В Чехии предложили компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно
Assets
27 августа
09:02
2627
Политика
Палата депутатов Чехии соберется 1 сентября для вынесения вотума недоверия правительству Фиалы


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы