1 сентября пражский зоопарк будет пускать детей практически бесплатно

1 сентября в Пражском зоопарке детям до 15 лет будет открыт вход за символическую крону. В рамках развлекательной программы подготовлены игры для детей на разширение кругозора, образовательные мероприятия про животных и другие представления с участием зверей. За лето родилось много детенышей, и на некоторых из них уже можно будет посмотреть.

К 1 сентября зоопарк готовит насыщенную программу, посвященную животным в Пражском зоопарке. Посетителей ждет, например, особое выступление морских львов, а для всех школьников и дошкольников, участвующих в программе, подготовлены небольшие призы.

Во вторник с 10:00 до 16:00, в заповеднике Бороро пройдут образовательные и развлекательные мероприятия, ориентированные на изучение животного мира.

Источник: zoopraha.cz, prazska.drbna.cz

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