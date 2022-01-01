Чехия упростит процесс регистрации автомобиля и оформления технического паспорта

Чехия готовится упростить процесс выдачи технического удостоверения транспортного средства. С 2024 года автомобилистам больше не потребуется большое техническое удостоверение (velký technický průkaz), а через год появится возможность обрабатывать записи в реестре транспортных средств в электронном виде.

Об этом сегодня ЧТК заявил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелка. Сейчас каждый автовладелец должен иметь малый и большой технический паспорт автомобиля.

«Если все будет сделано на уровне законодательства, с 2024 года уже не нужен будет большой технический паспорт автомобиля, а к 2025 году вопросы по регистрации транспортных средств будут решаться в электронном виде», — описал изменения Емелка.

По его словам, поправка к поправке министерства к закону о дорогах об аннулировании технического паспорта почти готова и должна быть рассмотрена во втором чтении в Палате депутатов. «И тогда мы увидим, насколько быстро будет его одобрение. В настоящее время мы рассчитываем на 2024 год, чтобы отменить технический паспорт», — добавил представитель Минтранса.

Запланированные изменения являются частью дальнейших шагов по оцифровке транспортных программ в Чешской Республике. По планам Департамента транспорта, этот процесс должен быть полностью завершен к концу 2025 года. Цифровизация на транспорте продолжается и в этом году. До конца года министерство хочет запустить Транспортный портал, где помимо реестра транспортных средств можно будет решить вопросы, связанные с судоходством, авиацией.

Источник: noviny.cz

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