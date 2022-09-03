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Историк Андрей Зубов в последнюю минуту смог уехать из России. Теперь он будет преподавать в Чехии

Историк Андрей Зубов в последнюю минуту смог уехать из России. Теперь он будет преподавать в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
04 октября
17:25
348
Российский историк Андрей Зубов, несогласный с действующей властью в России, направляется через Финляндию в Брно, где будет преподавать в Масариковом университете. Зубов написал в своем профиле в Facebook, что уже пересек границу с Финляндией «в последнюю минуту перед ее закрытием» и надеется, что покидает Россию ненадолго. Представитель Масарикова университета Радим Сайбот подтвердил, что Зубов должен провести на территории университета цикл лекций по истории России ХХ века.

Историк Андрей Зубов в последнюю минуту смог уехать из России. Теперь он будет преподавать в Чехии

«Могу подтвердить информацию о том, что обладатель степени почетного доктора Масарикова университета, профессор Андрей Борисович Зубов, признанный знаток истории европейской философии, истории религии, русской и сравнительной истории, покинул Москву и Россию и должен в настоящее время находится в Финляндии. Мы договорились с профессором, что, если все пойдет хорошо, он должен прибыть в Брно в ближайшие дни", - сказал пресс-секретарь университета Радим Сайбот, добавив, что дальнейшие подробности будут опубликованы только после приезда Зубова в Брно.

Андрей Зубов — давний критик политики Владимира Путина. В 2014 году его уволили из МГИМО после того, как он раскритиковал российскую аннексию Крыма. В 2019 году Масариков университет присвоил Зубову звание почетного доктора.
 

Источник: novinky.cz

Источник фото: zpravy.aktualne.cz

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