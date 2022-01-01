Парламент Чехии одобрил отмену большого технического паспорта для автомобилей

Если закон будет принят, с 2024 года автомобилистам больше не потребуется большое техническое удостоверение (velký technický průkaz) на автомобиль. Его заменит свидетельство о регистрации транспортного средства, так называемое малое техническое удостоверение, но в нем будет больше данных.

Поправка к закону об условиях эксплуатации транспортных средств была подготовлена ​​Министерством транспорта. Проект должен быть одобрить Сенат и подписать президент.

Минтранс объяснил отмену большой технической лицензии, помимо прочего, экономией средств, а также ограничением администрирования. «Большой технический паспорт не имеет смысла. Его содержание сегодня такое же, как и данные в реестре автотранспортных средств», — сказал он ранее.

В Минтрансе заявили, что регистрационный документ все равно будет выдан властями, но он будет состоять только из одной части. В случае более старых транспортных средств предполагается, что оба документа нужно будет сдать в регистр ТС и будет выдан новый документ.

«Мы не рассматриваем какой-либо разовый или фиксированный период обмена. Для владельцев новых транспортных средств ничего не изменится, они будут регистрироваться так же, только ведомство будет выдавать только один регистрационный документ», — пояснили в ведомстве.

Согласно новому закону, зарезервировать регистрационный знак на автомобиль можно будет на срок до одного месяца. В заявке необходимо будет указать VIN автомобиля, а если у автомобиля нет VIN, то хотя бы номер шасси. Правительство заявляет, что перевозчики сталкиваются с ненужными задержками с приобретением транспортных средств, поскольку разрешения, необходимые им для работы, часто привязаны к номерному знаку транспортного средства.

Парламент также решил, что станции техосмотра будут оценивать техническую пригодность исторических автомобилей. Срок действия техосмотра составит 5 лет.

Источник: novinky.cz