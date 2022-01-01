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«Вечный» памятник не простоял и 10 лет. 60 лет назад с Летны в Праге убрали памятник Сталину

«Вечный» памятник не простоял и 10 лет. 60 лет назад с Летны в Праге убрали памятник Сталину

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anastasiia-kn
19 октября
17:46
186
Крупнейшая в Европе статуя Иосифа Сталина располагалась на Летенской смотровой площадке в пражском районе Голешовице. Предполагалось, что статуя простоит там вечность, однако вскоре после торжественного открытия памятника 1 мая 1955 года над сталинским наследием начали сгущаться тучи.

«Вечный» памятник не простоял и 10 лет. 60 лет назад с Летны в Праге убрали памятник Сталину

В 1956 году Никита Хрущев произнес знаменитую речь, в которой подверг культ Сталина резкой критике. Чехословацкие коммунисты долго колебались, как реагировать на новый политический курс, и решение убрать статую Сталина с Летны было принято только в 1961 году. Демонтировать ее было слишком сложно, поэтому осенью 1962 года статую пришлось трижды взрывать. 

Снос памятника начался 60 лет назад, 19 октября 1962 года, и закончился 6 ноября 1962 года. От памятника Сталину остались только подземные помещения, которые до 1989 года служили складом. После бархатной революции там открылся рок-клуб, а в октябре 1990 года оттуда вещала одна из первых частных радиостанций Праги «Радио Сталин» (ныне «Радио 1»).

Первым заметным изменением стала установка гигантского метронома Вратиславом Новаком в 1991 году.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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