В Чехии у оператора T-Mobile произошел сбой. Звонки, смс и интернет не работают

С утра 24 октября клиенты T-Mobile жалуются на проблемы с доступностью услуг мобильной связи. Сим-карты не могут подключиться к мобильной сети, поэтому смс-сообщения, звонки и интернет не работают. Пока неясно, что вызвало проблемы.

Пользователи примерно с 8:30 жалуются на недоступность услуг практически по всей стране: они не могли позвонить, например, в Прагу, Брно, Остраву, Зноймо, Угерске-Градиште или Градец-Кралове.

Горячая линия оператора также недоступна.

Пока неясно, что стало причиной отключения. Также неизвестно, когда обслуживание будет восстановлено.

Источник: novinky.cz

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