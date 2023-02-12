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Каникулы в 2022/2023 учебном году и даты весенних каникул в Чехии

Каникулы в 2022/2023 учебном году и даты весенних каникул в Чехии

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anastasiia-kn
24 октября
17:44
298
Предлагаем ознакомиться с датами всех каникул в текущем учебном году 2022/2023. Согласно организации учебного года, начальные школы, средние школы, профессионально-технические училища и консерватории обычно уходят на каникулы одновременно, но вот даты весенних каникул различаются и определяются исходя из распоряжения Министерства образования.

Каникулы в 2022/2023 учебном году и даты весенних каникул в Чехии

Осенние каникулы в 2022 году:

  • 26 и 26 октября 2022 года (с последующим государственным праздником День возникновения независимой Чехословакии)

 

Рождественские каникулы в 2022/2023 учебном году:

  • С 23 декабря 2022 года по 2 января 2023 года (начало занятий во вторник, 3 января)

 

Каникулы после первого семестра обучения в 2023 году:

  • 3 февраля 2023 года (табель с оценками за первый семестр будет выдан во вторник, 31 января)

 

Даты весенних каникул в 2023 году (парадоксально, но в некоторых областях на «весенние» каникулы школы уходят еще зимой):

  • 6–12 февраля 2023 года

Прага 6–10, Хеб, Карловы Вары, Соколов, Нимбурк, Йиндржихув-Градец, Литомержице, Дечин, Пршеров, Фридек-Мистек

 

  • 13–19 февраля 2023 года

Кромержиж, Угерске-Градиште, Всетин, Злин, Прага-Восток, Прага-Запад, Мельник, Раковник, город Пльзень, Пльзень-Север, Пльзень-Юг, Градце-Кралове, Теплице, Нови-Йичин

 

  • 20–26 февраля 2023 года

Ческа-Липа, Яблонец-над-Нисоу, Либерец, Семили, Гавличкув-Брод, Йиглава, Пелгржимов, Тржебич, Ждяр-над-Сазавой, Кладно, Колин, Кутна-Гора, Писек, Наход, Брунтал

 

  • 27 февраля — 5 марта 2023 года

Млада-Болеслав, Пршибрам, Табор, Прахатице, Страконице, Усти-над-Лабем, Хомутов, Мост, Йичин, Рыхнов-над-Кнежной, Оломоуц, Шумперк, Опава, Есеник

 

  • 6–12 марта 2023 года

Бенешов, Бероун, Рокицаны, Ческе-Будеевице, Чески-Крумлов, Клатовы, Трутнов, Пардубице, Хрудим, Свитавы, Усти-над-Орлици, Острава-место, Простеев

 

  • 13–19 марта 2023 года

Прага 1–5, Бланско, Брно, Бржецлав, Годонин, Вышков, Зноймо, Домажлице, Тахов, Лоуни, Карвина

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Каникулы в Праге

Прага 1–5

Прага 1, Прага 2, Прага 3, Прага 4, Прага 5, Прага 11, Прага 12, Прага 13, Прага 16, Прага-Кунратице, Прага-Либуш, Прага-Липенце, Прага-Лохков, Прага-Ржепорие, Прага-Сливенец , Прага-Шеберов, Прага-Уезд, Прага-Велка-Хухле, Прага-Збраслав, Прага-Зличин

Прага 6–10

Прага 6, Прага 7, Прага 8, Прага 9, Прага 10, Прага 14, Прага 15, Прага 17, Прага 18, Прага 19, Прага 20, Прага 21, Прага 22, Прага-Коловраты, Прага-Беховице, Прага-Бенице, Прага-Бржезинев, Прага-Чаковице, Прага-Дяблице, Прага-Дольни Хабры, Прага-Дольни-Мехолупы, Прага-Дольни-Почернице, Прага-Дубеч, Прага-Клановице, Прага-Колодее, Прага-Краловице, Прага-Креслице, Прага-Лысолае, Прага-Небушице, Прага-Недвези, Прага-Петровице, Прага-Пржедни-Копанина, Прага-Саталице, Прага-Сухдол, Прага-Штербохолы, Прага-Троя, Прага-Винорж


Пасха в 2023 году:

  • 6 апреля 2023 года

 

Даты основных (летних) каникул в 2023 году:

  • 1 июля — 3 сентября 2023 года

Занятия во втором семестре заканчиваются в пятницу, 30 июня. Занятия в 2023/2024 учебном году начинаются в понедельник, 4 сентября.

 

Источник: novinky.cz

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