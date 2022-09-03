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Тысячи людей собрались в Праге, чтобы поддержать ЛГБТ+

Тысячи людей собрались в Праге, чтобы поддержать ЛГБТ+

Партнер рубрики:
Kochy
27 октября
08:22
179
Несколько тысяч человек собрались 26 октября на Вацлавской площади в Праге, чтобы почтить память жертв убийства представителей ЛГБТ+ в Братиславе. Организаторы и спикеры призвали положить конец распространению предрассудков в отношении ЛГБТ+ и принять закон, разрешающий вступать в брак однополым парам.

Тысячи людей собрались в Праге, чтобы поддержать ЛГБТ+

«Вместе мы должны остановить распространение предрассудков, питающих эту ненависть. Мотивацию террориста подпитывали публичные заявления общественных деятелей, в том числе политиков», — сказал Чеслав Валек из инициативы Jsme fér. Он напомнил о недавнем призыве 23 организаций к правительству и парламенту принять закон о защите ЛГБТ+. К 26 октября петицию подписали более 17 000 человек.

Равноправие ЛГБТ+ на собрании поддержала и уполномоченный правительства по правам человека Клара Лауренчикова. По сообщению корреспондента ЧТК, сенатор Милош Выстрчил (ODS), который должен остаться председателем Сената, и мэр Праги Зденек Гржиб (Пираты) также присутствовали на встрече в качестве зрителей.

В Братиславе в середине октября 19-летний подросток застрелил двух мужчин 23 и 26 лет и серьезно ранил 28-летнюю женщину перед баром Tepláreň, который часто посещают представители ЛГБТ+-сообщества. Стрелявший скрылся с места происшествия, а позже покончил жизнь самоубийством.

По версии прокуратуры, перед преступлением он разместил в социальной сети манифест, направленный против представителей ЛГБТ+ сообщества и евреев. Словацкая полиция расследует дело как терроризм. По ее словам, мужчина напал на людей в гей-баре после того, как его план нападения на премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера провалился. 

Источник: novinky.cz



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