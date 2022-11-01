В Чехию приходят холода, а некоторые люди остаются мерзнуть на улице. Армия Спасения собирает помощь

С наступлением холодов все больше и больше людей ищут приют в общежитии Армии Спасения. Символическая плата от них, к сожалению, не может покрыть стоимость обслуживания временного ночлега. Однако у них есть выход — это использовать добровольный взнос от обычных людей, на который Армия Спасения способна дать человеку не просто приют хотя бы на одну ночь, но и оказать консультацию по его сложной жизненной ситуации. Помочь одному человеку стоит 100 крон.

Проект Nocleženka был основан в 2016 году, и за это время население Чехии закупило более 140 000 ваучеров за 100 крон для тех, кто вдруг оказался без крыши над головой.

«Цель в том, чтобы никто никогда не был отвергнут в Армии Спасения, если у них не окажется даже символической платы», — пояснил на пресс-конференции Ян Франтишек Крупа, национальный директор социальных служб Армии Спасения. Символическая плата за ночлег для тех, кто приходит, колеблется от 20 до 40 крон.

За пожертвование 100 крон Армия Спасения обеспечит нуждающегося человека постелью, чистым бельем, едой и даст возможность привести себя в порядок, например, принять душ. Утром такие люди могут воспользоваться услугами социального работника.

Однако, по словам Крупы, ситуация сейчас не хуже, чем в предыдущие годы, но есть опасения по поводу следующих годов.

«Я боюсь обеднения самой нижней прослойки среднего класса и того факта, что однажды они окажутся в крайней изоляции и на улице», — добавил Крупа.

Источник: prazska.drbna.cz

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