«Сначала бесцеременно трогал, а потом пригласил выпить». Мужчина домогался женщины в метро Праги

«Горе-пикапер» заприметил женщину в понедельник, 31 октября, в метро, которое ехало от станции Стодулки до Зличина. Он сел рядом и начал трогать жертву без разрешения.
«Перенеся руку сначала на ягодицы, затем на талию и внутреннюю поверхность бедра, он далее схватил ее за руку, чтобы она не могла отсесть, и пригласил выпить, сказав, что будет весело», — сообщил официальный представитель полиции Ян Рыбанский.
К счастью, ей удалось вырваться и сойти на своей станции. Женщина сразу решительно направилась прямо в отделение полиции. К счастью, личность мужчины уже установили — теперь разыскивают свидетелей.
«Благодаря освещению в СМИ всего дела мы получили информацию, на основании которой удалось установить личность мужчины. Впоследствии его вызовут и допросят», — добавил Рыбанский.
Источник: prazska.drbna.cz
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