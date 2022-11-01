Чешская компания FTMO стала самой быстрорастущей технологической компанией в Центральной Европе

​За последние четыре года чешский финтех-стартап FTMO вырос на 25 255% и второй раз подряд занял первое место в рейтинге самых быстрорастущих компаний Центральной и Восточной Европы.

В начале истории у двух друзей по колледжу не было капитала. В его конце находится компания FTMO. Неприметные трейдеры из Праги получили в прошлом году прибыль более двух миллиардов крон при обороте в три миллиарда крон. В этом году они ожидают оборота в четыре миллиарда, а при росте более чем на 25 000% за последние четыре года у них нет конкурентов в Европе.

Второй раз подряд они получили звание самой быстрорастущей компании Центральной и Восточной Европы по версии Deloitte Technology Fast 50 CE.

«Все говорят, как быстро мы растем, но мы растем довольно непрерывно. У нас нет скачков, мы идем своим путем», — говорит один из основателей компании Марек Вашичек.

Такой же рост, как в этом году, они ожидают и в следующем году. «Мы не ожидаем резких изменений в следующем году, надеемся, что мы будем расти, улучшать наш продукт и продолжать делать то, что мы делаем хорошо», — добавляет Отакар Шуффнер, второй из основателей FTMO.

13 чешских компаний в топ-50

Второе место в рейтинге, в котором сравнивается рост технологических компаний за период предыдущих четырех лет досталось польской компании Paypo, предоставляющей отсрочку платежей. Третье место принадлежит словацкой компании Multiplex DX.

«Победитель этого года, FTMO, почти удвоил показатели роста по сравнению со следующей компанией в рейтинге и даже в четыре раза по сравнению с третьей компанией в рейтинге», — добавляет Катерина Новотна, руководитель программы Technology FAST 50 в Чешской Республике.

Помимо FTMO, в топ-50 Европы входят еще 12 компаний из Чехии. Например, IP Fabric, — создатель платформы, обеспечивающей надежность и безопасность крупных предприятий, поставщик операционного лизинга Driveto или Appis Innovation, создающий инновации для натурального и устойчивого пчеловодства без химических препаратов.

«Если пять лет назад для попадания в рейтинг CE 50 было достаточно роста на 250%, то в этом году он должен был составлять не менее 620%. Конкуренция для чешских технологических компаний также заметно выросла, но они по-прежнему не отстают от Польши, которая по уровню успеха в три раза выше», — добавляет Новотна.

Сегодня собственный продукт является ключевым

«Что касается структуры компаний, по-прежнему лидируют разработчики программного обеспечения или софтверные компании, но нужно подчеркнуть, что это уже компании, у которых есть свой продукт. Они не просто внедряют сторонние решения или разрабатывают на заказ», — добавляет Йиржи Зауэр, партнер Deloitte.

Помимо основной категории, Deloitte также объявила второстепенные категории. И здесь чешские компании набрали баллы. Первое место в категории «Компании, за которыми стоит следить» (Companies to Watch ) — то есть компании, которые из-за недолгого пребывания на рынке еще не попали в основной рейтинг, но заслуживают внимания — заняла DIANA Biotechnologies с ростом 100 314%. Это чешская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованием и разработкой лекарственных средств и высокочувствительных методов диагностики.

Источник: seznamzpravy.cz