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В Чехии мошенники на рынке аренды жилья стали чаще обманывать клиентов

В Чехии мошенники на рынке аренды жилья стали чаще обманывать клиентов

Партнер рубрики:
Kochy
25 ноября
10:03
603
В связи со значительно возросшим спросом на аренду квартир в Чехии активизировались мошенники. Они заманивают красивой рекламой, пользуются тем, что предложением по аренде заинтересовались десятки людей, оказывают на них давление и пытаются вымогать арендную плату или залог.

В Чехии мошенники на рынке аренды жилья стали чаще обманывать клиентов

Пострадавший в этом случае уже никогда не увидит своих денег и может забыть о квартире, потому что мошенник не владеет квартирой и собирает авансы удаленно, общаясь только по электронной почте.

«В то время как в прошлом году мы регистрировали в среднем пять случаев в месяц, в этом году их стало в восемь раз больше», — подтвердила Ленка Зихова, менеджер сервера Sreality.cz.

Мошенники иногда показывают недвижимость заинтересованным лицам, она может быть у них в краткосрочной аренде. Но такое случается редко, так как в этом случае полиции легче найти виновного.

Подозрительно низкая цена

В любом случае люди могут потерять десятки тысяч крон, заплатив залог, комиссию «риелтору» плюс от одной до трех месячных арендных ставок.

Иногда на мошенническую рекламу указывает подозрительно низкая цена. «Мы откликнулись на объявление об аренде квартиры 3+кк, 110 м², Прага, Краковска по цене 13 400 крон. К сожалению, мы обнаружили, что это, вероятно, мошенническое предложение. Вот почему мы удалили его с Sreality.cz и отказали рекламодателю в доступе. Мы рекомендуем не связываться с этим рекламодателем в будущем», — говорится в одном из предупреждений Sreality.cz, разосланных заинтересованным сторонам.

Даже если на первый взгляд объявление выглядит заслуживающим доверия, нужно внимательно рассмотреть детали.

«Если вы столкнулись с некорректной рекламой или рекламой без телефонного контакта, возможно, это мошенническое предложение. Мошенники также часто общаются не с того адреса электронной почты, который указан в объявлении», — сообщает Sreality.cz.

Появляются фиктивные предложения по аренде с целью выманить «первую квартплату вперед» и для квартир, расположенных за границей. В апреле этого года 31-летний мужчина из Чехии так потерял 100 000 крон.

«Он откликнулся на интернет-предложение снять квартиру в Нидерландах. Он довольно быстро согласовал условия с рекламодателем. На основании присланного контракта он отправил два аванса за границу. Когда человек отправил почти 100 000 крон, рекламодатель прекратил с ним общение», — резюмировал Богумил Малашек из Управления полиции Южно-Моравского края.

Старый трюк был возрожден из-за спроса

Как видно из обзора полицейских сводок, подобные махинации были популярны в период с 2017 по 2020 год. Сейчас мошенники возвращаются к попыткам обогатиться за счет других, так как резко вырос спрос на аренду квартир, особенно в больших городах. Большинство квартир сдается менее чем за месяц.

Однако крупные порталы недвижимости стараются последовательно отфильтровывать мошенников и зачастую сообщают о них полиции.

Источник: novinky.cz

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