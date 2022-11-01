Обзор по городам Чехии: новые цены на отопление в 2023 году

Ряд энергетических компаний уже объявили цены, которые будут действовать с января 2023 года. В большинстве регионов тепло станет дороже, в некоторых на 100%, но кое-где цены останутся прежними. В этом материале вы найдете информацию по ценам на отопление практически во всех регионах Чехии на 2023 год.

Подорожание коснется практически всех регионов страны. По данным ассоциации теплоснабжения, повышение цен на тепло с начала 2023 года затронет до 4 млн человек. Более высокие цены на отопление ожидаются по всей территории Чехии кроме Пльзеньского края.

Цена на тепло в Чехии регулируются, эти правила устанавливает Управление по регулированию энергетики. Главный фактор подорожания — цены на природный газ и электроэнергию. В настоящее время правительством страны установлены максимальные цены для частных лиц, небольших предприятий и отопительных компаний. Снижение цен на энергию будет отражено и в ценах на тепло. Указанные цены включают НДС.

Прага

Компания Pražská plynárenská уже повысила цену на тепло для своих клиентов. Увеличение примерно на 15% будет действовать и в 2023 году. «Это увеличение составляет примерно 210 крон на среднюю квартиру в месяц», — сказал Марек Пшеничный, пресс-секретарь компании. Таким образом, цена за гигаджоуль (ГДж) составит около 1 400 крон.

Бенешов

Клиентов компании Městská tepelná zařízení Benešov ожидает очередной скачок цен на электроэнергию. Уже в этом году из-за высоких цен на газ компания была вынуждена повысить цену на тепло по сравнению с 2021 годом с примерно 580 крон за ГДж, до 1 250 крон за ГДж по самому распространенному тарифу. В письме потребителям о новых ценах говорится, что в следующем году цена «может приблизиться к 2 000 крон за ГДж».

Брно

Компания Teplárny Brno также была вынуждена отреагировать на повышение цен на электроэнергию, увеличив с 11 ноября такрифы для своих клиентов. Цена подскочила более чем в два раза. Более 100 000 жителей Брно теперь будут платить 1 672 кроны с НДС за ГДж тепла.

Однако цены на тепло уже отражают утвержденные правительством предельные цены на электроэнергию и газ, которые распространяются не только на домохозяйства, но и на тепловые компании. «Повышение цен на тепло не копирует фактический резкий рост цен на природный газ на бирже. Это стало возможным, помимо установления максимальных цен, также благодаря нашей продуманной стратегии поэтапной закупки природного газа», — говорит Петр Файмон, генеральный директор компании Teplárny Brno.

Либерец

С нового года цена на тепло в Либерце вырастет на десятки процентов. В этом году люди платят 717 крон за ГДж, но с января произойдут изменения. Пока неясно, сколько будет стоить один ГДж. Однако в соседнем Яблонце люди уже платят более 2 000 крон за ГДж.

Пардубице

Пардубицкий регион снабжается теплом от электростанции Opatovice. С января цена для ее клиентов увеличится на 4,8%. Новая цена установлена в размере 627,2 кроны за ГДж с НДС. По сравнению с этим годом она увеличится на 28,7 кроны за ГДж. Общие ежемесячные расходы на тепло и горячую воду увеличатся примерно на 60 крон в месяц для среднего домохозяйства.

Градец-Кралове

Электростанция Opatovice, принадлежащая холдингу Energetický a průmyslový миллиардера Даниеля Кржетинского, также обеспечивает теплом столицу Краловеградецкого края. Цена там тоже увеличится на 4,8% и составит 640,13 кроны за ГДж с НДС.

Ческе-Будеевице

Отопительный завод в Ческе-Будеевице опубликовал новый прайс-лист. ГДж тепла стал дороже на 14,17%. Теперь домохозяйства там будут платить 788,59 кроны с НДС за ГДж.

«Таким образом, мы выполнили свое намерение удержать рост цен на уровне ниже инфляции, осуществив амбициозные инвестиции и выполнив все требования законодательства», — говорит Вацлав Крал, председатель совета директоров теплоцентрали Ческе-Будеевице. Ожидается, что новые цены сохранятся в течение всего 2023 года.

Злин

Тепло в Злине также подорожает, хотя цены еще предстоит обсудить и утвердить совету директоров компании Teplo Zlín. «Уже сейчас можно утверждать, что цена на тепло, включая НДС, будет удерживаться на уровне ниже 1 000 крон за ГДж», — говорит Ярослав Коваржик, коммерческий представитель компании.

По сравнению с ценами 2022 года рост составит в среднем около 22%. «Это означает, что в 2023 году средняя семья в Злине заплатит за тепло примерно на 350 крон в месяц больше, чем в 2022-м», — объясняет Коваржик.

Карловы Вары

Цена для потребителей тепла в Карловых Варах увеличится на 99 крон за ГДж с учетом НДС. Теперь они будут платить 752,4 кроны за ГДж тепла. По словам Романа Миарки, директора Карловарской тепловой компании, рост цен на тепло обусловлен тремя факторами. «Электроэнергия, газ и квоты на эмиссии ЕС», — поясняет он.

Усти-над-Лабем

В Усти-над-Лабем также значительно изменятся цены на тепло. «С 2023 года Усти-над-Лабем будет разделен на две части: в левобережной рост цен составит около 26%, а в правобережной части, в Стржекове, цены вырастут примерно на 75%», — говорит Алексей Гржебичек, заместитель директора по бизнесу и технологиям тепловой компании Усти-над-Лабем. Это объясняется наличием двух независимых поставщиков и производителей с разными ценовыми показателями.

До этого года цены на тепловую энергию в обоих частях города были сопоставимы. «На следующий год компания Energy, производитель и поставщик тепловой энергии, решила повысить свою первичную отпускную цену довольно значительно, примерно на 79%, а ČEZ Teplárenská, — на 26%, хотя у обоих поставщиков одинаковый состав источников топлива», — объясняет Гржебичек.

Йиглава

Повышение цен на тепло коснется и жителей Йиглавы. «Средняя расчетная цена тепла на 2023 год для котельных Йиглавы составит около 1 310 крон за ГДж с НДС», — говорит Ян Дивиш, управляющий директор компании. По сравнению с этим годом она увеличится на 581 крону за ГДж, то есть почти на 80%.

Пльзень

В Пльзене будет самая низкая цена на тепло в Чешской Республике. Компания Plzeňská teplárenská планирует сохранить нынешние цены в 2023 году.

Бржецлав

После того как обанкротившаяся компания NWT прекратила поставки в городе, тепло для жителей Бржецлава стало стоить в пять раз дороже. С октября они платят 3 030 крон за ГДж по сравнению с первоначальными 628 кронами. Однако с нового года цена снизится на 1 483 кроны за ГДж благодаря введению потолка цен.

Врбно-под-Прадедем

Еще одной жертвой банкротства компании NWT стал город Врбно-под-Прадедем. Там цены выросли на 233%, ГДж тепла обходится в 2 000 крон. С нового года должно произойти снижение до 1 200 крон за ГДж.

Острава и Оломоуц

Доминирующим поставщиком тепла для Моравско-Силезского региона является компания Veolia Enegie, которая еще не опубликовала цену на 2023 год. Однако можно с уверенностью сказать, что она увеличится для жителей Остравского региона. То же, вероятно, произойдет и в Оломоуце, где тепло поставляет компания Olterm & TD Olomouc. За этот год она уже повысила цену на тепловую энергию на 17%.

Источник: seznamzpravy.cz

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