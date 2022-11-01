Рекордное подорожание яиц в Чехии. Продолжится ли оно, и сколько сейчас стоит яйцо в супермаркете?

Цены на яйца в магазинах достигли рекордно высокого уровня, одна из причин — птичий грипп, который «уничтожает» фермы по всей Европе. За год цена яйца выросла практически вдвое: с 2,60 до 4,90 крон. О прогнозах в подорожании узнаете из нашего материала.

Птичий грипп приводит к росту цен на яйца по всей Европе, включая Чешскую Республику. В хозяйствах ощутимый дефицит кур-несушек. Локальные фермеры продавают яйца в магазины по двойной цене.

«Летом мы продавали яйца по 1,80 крон, сегодня мы продаем их по 3,30-3,70 крон», — говорит Зденек Млазовский, заместитель председателя правления компании ProAgro Nymburk. Компания входит в группу Tekro, которая является крупнейшим производителем и торговцем яиц в стране.

Если летом ProAgro Nymburk, где в настоящее время содержится 600 000 кур-несушек, продавала каждое яйцо с убытком более 20 халирж из-за избытка яиц в Европе и увеличившегося импорта, то сейчас продажи для фирмы стали прибыльными.

«Но в целом доходы компании не увеличатся, более высокая прибыль от яиц лишь поможет нам компенсировать потери в отношении свиней и бройлеров», — сказал он, добавив: «Однако если у кого-то на ферме есть только куры-несушки, то это компенсирует их потери в летних доходах, и сейчас прибыль может действительно увеличиться».

«В переговорах с торговыми сетями за последние три месяца это был первый случай, когда мы без проблем договорились о цене», - описал Млазовский реальное положение дел в бизнесе.

Ситуацию переломил птичий грипп, который опустошил фермы в Европе, а также рождественский сезон, который традиционно повышает спрос из-за домашней выпечки, а также увеличения продаж сладостей в магазинах. В октябре цена в магазинах выросла на 10 халиржу по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,5 чешских крон. В ноябре яйцо стоило 4,90 чешских крон. Данные Чешского статистического управления пока не отражают последних событий, но вполне вероятно, что чехи уже платят за яйца самую высокую цену за всю историю.

За последние десять лет чехи уже дважды покупали яйца по пять крон. В 2012 году цена выросла до 5,1 кроны. Причиной этого стало упорядоченное переоборудование старых клеток. Инвестиции вызвали дефицит кур-несушек в Европе. Куры также были дефицитом и в 2017 году, когда цена на яйца выросла также до пяти крон. Тогда причиной были проблемы с присутствием инсектицида фипронила в яйцах во многих европейских странах.

«Предполагается, что цены на яйца будут расти еще больше из-за неопределенных цен на электроэнергию, птичьего гриппа и дальнейшего сокращения поголовья кур-несушек в Западной Европе», — говорит Габриэла Длоуха, глава Союза птицеводов. По ее словам, Zelená dohoda для Европы и вытекающее из нее требование также окажут негативное влияние на цены в будущем.

Однако Млазовский не прогнозирует дальнейшего роста цен. «После Нового года всегда наблюдается спад продаж. С нашей точки зрения, цены должны стагнировать», — сказал он.

Цена на яйца будет в первую очередь зависеть от птичьего гриппа, который вызывает выбраковку ферм в Европе. Пока что высокопатогенная разновидность птичьего гриппа H5N1 попала на одну крупную ферму в стране. Пятнадцать тысяч уток были выбракованы на ферме во Фрахельже в южной Чехии. Но с сегодняшнего дня более строгие меры вступают в силу и для всех ферм в стране.

Даже «безопасные» яйца должны быть уничтожены

В Чешской Республике птичий грипп также был подтвержден в 5 небольших хозяйствах в течение текущего месяца. В последние два года птичий грипп стал более агрессивным и чаще распространяется в конце года в связи с миграцией птиц.

Передающийся человеку вариант заболевания имеет высокий уровень смертности среди животных (от 50 до 100%) и означает печальный исход для фермеров в пострадавших хозяйствах, где выжившая птица должна быть выбракована с соблюдением строгих гигиенических мер.

«Безусловно, нет причин для беспокойства по поводу употребления мяса и яиц домашней птицы. Неизвестно ни одного случая передачи заболевания человеку через употребление продуктов из мяса птицы в Чешской Республике или за рубежом», — говорит Петр Майер, пресс-секретарь Ветеринарного управления. Тем не менее, все яйца из зараженных ферм должны быть утилизированы, а фермы продезинфицированы.

На крупных фермах действуют строгие правила безопасности. «Прежде всего: нашим сотрудникам не разрешается держать у себя дома птицу. На работе они принимают душ, надевают одежду и обувь, предназначенную только для работы. Имеется один вход через закрытое помещение. Грузовики с кормами проходят через дезинфекционную рамку», - описал Млазовский правила на ферме.

По данным Союза птицеводов, в стране ежегодно потребляется около 3 миллиардов яиц. Около 30 миллионов в месяц импортируется из соседних стран, в основном из Польши. Чешская Республика примерно на 88% обеспечивает себя яйцами.

Источник: seznamzpravy.cz