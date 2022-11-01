«Не желаете ли собачатины?». Зоозащитники в Брно предлагали съесть собаку вместо рождественского карпа

Киоск с «рождественскими собачками» на площади Малиновского в Брно вызвал неоднозначную реакцию. Таким образом зоозащитники пытались обратить внимание на жестокое обращение с карпами во время предрождественских продаж. Одни прохожие соглашались с доводами активистов, другие называли их акцию бессмысленной.

В киоске, судя по ценнику, предлагалось купить «собачье мясо», на месте присутствовал и «мясник». Члены организации защиты животных объясняли прохожим, что это метафора и что они на самом деле не продают настоящее собачье мясо.

«Такой формой мы хотим обратить внимание на очевидную нелогичность того, что мы избирательно решаем, каких животных стоит любить, а к каким проявлять жестокость. Мы хотим указать на парадокс жестокого обращения с карпами и бесчувственность к их страданиям с одной стороны и сострадание к собакам как к домашним животным с другой. Согласно современным научным данным, рыбы воспринимают боль и страх на уровне, сравнимом с млекопитающими», — сказал Якуб Мацея из Коллектива защиты животных.

По его словам, перед рождественскими праздниками карпы подвергаются очень жестокому обращению, которое начинается с перевалки из боксов. «Рыба голодает, истощена и часто травмируется или задыхается. Для рыб очень травматична сама транспортировка в неподходящих условиях. Хуже всего приходится карпам, убитым дома: их страдания затягиваются и их часто лишают жизни без должных навыков», — добавил Мацея.

Коллектив защиты животных отмечает, что приготовление карпа на Рождество не столь давняя традиция: она появилась только на рубеже XIX и XX веков.

Источник: ceskenoviny.cz

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