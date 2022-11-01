Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
«Не желаете ли собачатины?». Зоозащитники в Брно предлагали съесть собаку вместо рождественского карпа

«Не желаете ли собачатины?». Зоозащитники в Брно предлагали съесть собаку вместо рождественского карпа

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 декабря
14:29
298
Киоск с «рождественскими собачками» на площади Малиновского в Брно вызвал неоднозначную реакцию. Таким образом зоозащитники пытались обратить внимание на жестокое обращение с карпами во время предрождественских продаж. Одни прохожие соглашались с доводами активистов, другие называли их акцию бессмысленной.

«Не желаете ли собачатины?». Зоозащитники в Брно предлагали съесть собаку вместо рождественского карпа

В киоске, судя по ценнику, предлагалось купить «собачье мясо», на месте присутствовал и «мясник». Члены организации защиты животных объясняли прохожим, что это метафора и что они на самом деле не продают настоящее собачье мясо.

«Такой формой мы хотим обратить внимание на очевидную нелогичность того, что мы избирательно решаем, каких животных стоит любить, а к каким проявлять жестокость. Мы хотим указать на парадокс жестокого обращения с карпами и бесчувственность к их страданиям с одной стороны и сострадание к собакам как к домашним животным с другой. Согласно современным научным данным, рыбы воспринимают боль и страх на уровне, сравнимом с млекопитающими», — сказал Якуб Мацея из Коллектива защиты животных.

По его словам, перед рождественскими праздниками карпы подвергаются очень жестокому обращению, которое начинается с перевалки из боксов. «Рыба голодает, истощена и часто травмируется или задыхается. Для рыб очень травматична сама транспортировка в неподходящих условиях. Хуже всего приходится карпам, убитым дома: их страдания затягиваются и их часто лишают жизни без должных навыков», — добавил Мацея.

Коллектив защиты животных отмечает, что приготовление карпа на Рождество не столь давняя традиция: она появилась только на рубеже XIX и XX веков.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
19 декабря
17:48
1943
Дом и семья
Чек-лист на зимние праздники: 30 идей, чтобы проникнуться новогодним настроением в Чехии
Assets
19 декабря
13:00
1256
Шоппинг
ФОТО: «Плевать на кризис, надо покупать!». В чешских торговых центрах было не протолкнуться
Assets
18 декабря
12:27
1646
Дом и семья
Чехи придумали способ спасти рождественские елки. Сервис проката предлагает живые деревья
Assets
14 декабря
14:14
3117
Шоппинг
А как же кризис? Чехи скупают все в аутлетах как сумашедшие
Последние новости:
Assets
20 декабря
16:48
185
Общество
В Чехии в сафари-парке Двур Кралове родился редкий детеныш черного носорога
Assets
20 декабря
15:17
512
Экономика
В аэропорту Праги нашли поддельные украшения стоимостью 45 млн крон
Assets
20 декабря
16:50
205
Культура
Чехи стали экономить на культурных развлечениях. Сколько они тратят в месяц?
Assets
20 декабря
15:07
236
Общество
В Чехии подорожали лекарства. Фармацевты просят не закупать препараты впрок
Assets
20 декабря
13:00
324
Политика
Financial Times: Результатом председательства Чехии в ЕС стало снижение цен на газ
Assets
20 декабря
11:53
716
Экономика
Сохранить прежние цены любой ценой: «Производители в Чехии обманывают покупателей», — комментирует чешский экономист
Assets
20 декабря
11:04
634
Общество
В Чехии с 1 января отменяются обязательные медосмотры для ряда профессий
Assets
20 декабря
09:41
274
Экономика
В Чехии эксперты ожидают снижения платежеспособности компаний на рынке
Assets
20 декабря
08:38
691
Общество
Ограничьте объятия и поцелуи, призывает Минздрав Чехии: в стране эпидемия респираторных заболеваний
Assets
19 декабря
19:45
2103
Коронавирус
Чешские СМИ: коронавирус в Китае распространяется с огромной скоростью, заразиться может десятая часть населения Земли


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы