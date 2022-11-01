Как будут работать магазины в Чехии в Рождество и Новый год

​В 2016 году в Чехии вступил в силу закон о правилах продажи в розничной и оптовой торговле в период праздников. Согласно закону, магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни. Как будут работать магазины в Чехии в период Рождества и Нового года?

Закон предписывает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни. Чешская торговая инспекция следит за исполнением закона и налагает штрафы за его несоблюдение.

Все крупные магазины по закону должны быть закрыты 25 и 26 декабря. В канун Рождества, 24 декабря, крупные магазины по закону могут работать только до 12 часов дня. Однако лучше убедиться, что магазин в вашем районе действительно будет открыт до полудня 24 декабря. Часы работы зависят от решения владельцев и управляющих магазинов и могут незначительно отличаться.

Суббота, 24 декабря 2022 года (канун Рождества) — открыто до 12:00

Воскресенье, 25 декабря 2022 года (1-й день Рождества) — закрыто

Понедельник, 26 декабря 2022 года (2-й день Рождества) — закрыто

Новый год — государственный праздник, поэтому 1 января магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты. 31 декабря, напротив, является обычным рабочим днем, но часы работы магазинов часто сокращают сами ритейлеры.

Суббота, 31 декабря 2022 года (канун Нового года) — по закону крупные магазины могут быть открыты, но часы работы могут варьироваться.

Воскресенье, 1 января 2023 года (Новый год) — закрыто.

В 2023 году 10 государственных праздников приходятся на будние дни, так что мы можем рассчитывать на два дополнительных выходных дня по сравнению с 2022 годом. Кроме того, длинных выходных в следующем году будет пять.

Источник: seznamzpravy.cz

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