По истечении года вернуть бракованный товар в Чехии будет сложнее

Доказать брак будет сложнее в отношении товаров, приобретенных после 6 января 2023 года. Теперь клиентам придется подтвердить, что дефект возник во время производства.

Поправки к Закону о защите прав потребителей и Гражданскому кодексу с 6 января 2023 года существенно изменяют права и обязанности потребителей и продавцов. Например, интернет-магазины должны проверять авторов отзывов, которые являются одним из факторов, на основании которых клиенты принимают решение о покупке того или иного товара. Также изменились правила расчета скидок на товары, находящиеся в продаже. И одно из самых больших изменений произошло в области жалоб и применения закона об ответственности за качество продукции. Двухлетний гарантийный срок подходит к концу.

По новому закону права потребителей в течение 12 месяцев после покупки товара укрепляются, но в дальнейшем успех иска будет в большей степени зависеть от доброжелательности продавца и способности клиента доказать, что товар был неисправен в момент покупки.

«До сих пор продавец отвечал, за исключениями, за дефекты, возникшие в любое время в течение двух лет с момента покупки товара. Теперь продавец будет нести ответственность только за производственные дефекты, то есть дефекты, существовавшие на момент покупки, даже если они проявились позже (в течение двух лет с момента получения)», — объясняет Эдуарда Хекшова, директор компании dTest.

Однако юристы отмечают, что с течением времени покупателям может стать сложнее доказать, что товар был бракованным на момент покупки, например, из-за плохого качества изготовления.

Обязательным условием является тщательный осмотр

Что это означает для потребителей, мы увидим на примере телевизора, приобретенного в первом случае в декабре 2022 года, а во втором — 10 января, то есть после вступления в силу поправки к Гражданскому кодексу.

При предъявлении претензии в первом случае не имеет значения, когда в течение двухлетнего гарантийного срока возник дефект, вызвавший неисправность телевизора. По словам Вука Джукича, юриста Deloitte Legal, специализирующегося на защите прав потребителей, продавец обычно положительно оценивает претензию и удовлетворяет ее (например, ремонтирует телевизор), если дефект возник не по вине потребителя или не является нормальным износом.

Во втором случае, когда телевизор был приобретен после 6 января 2023 года, потребитель, подавший жалобу, в первый год находится в более сильной позиции по отношению к продавцу, чем раньше, но через 12 месяцев — в более слабой.

«Теперь потребитель "только" имеет право на то, чтобы телевизор не имел дефектов в момент получения. Другими словами, продавец несет ответственность в течение двух лет только за те недостатки, которые были у телевизора, когда потребитель забрал его у него», — говорит Джукич.

Поэтому при предъявлении претензии продавец теперь будет проверять, существовал ли дефект, вызвавший неисправность, уже на момент принятия товара.

«Если продавец придет к выводу, что недостаток был вызван дефектом, возникшим после того, как потребитель принял телевизор (то есть, когда потребитель принял телевизор, дефект еще не существовал), продавец может отклонить требование потребителя», — пояснил Джукич.

Отказ в течение года автоматически является производственным дефектом

Недостаток потребителя частично компенсируется усилением его прав в течение первого года после покупки товара, когда любой дефект, появившийся на товаре в течение первого года после покупки, считается возникшим в процессе производства.

До сих пор этот срок составлял шесть месяцев. «Продавец должен будет принять претензию по такому дефекту, если только он не сможет профессионально доказать, что дефект возник позже (после принятия товара)», — говорит Эдуарда Хекшова, директор компании dTest.

В случае предъявления претензии по истечении года с момента покупки товара бремя доказывания лежит на потребителе. Фактически, это уменьшит шансы на предъявление претензии, в которой клиент может добиться замены дефектного товара, ремонта, скидки на покупную цену или полного расторжения договора.

Если продавец "сопротивляется", у потребителя не остается другого выбора, кроме как, например, составить экспертное заключение. Деньги, уплаченные за отчет, будут возвращены только в том случае, если потребитель выиграет спор. Однако на практике мало кто будет вступать в такие споры ради более дешевых потребительских товаров.

Однако возможно, что на практике измененный закон не уменьшит шансы людей предъявить претензии по старым товарам, поскольку продавец может продолжать добровольно предоставлять расширенную гарантию.

«Предприятия могут дать потребителям большую уверенность и защиту, предлагая расширенную гарантию на товары в виде так называемой гарантии качества, где момент возникновения дефекта не будет играть роли. Потребители также могут помочь себе сами, ссылаясь на нормальный срок службы товара», — добавила Хекшова.

Источник: eznamzpravy.cz