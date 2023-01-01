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В Чехии учительнице предъявлено обвинение за отрицание войны в Украине

В Чехии учительнице предъявлено обвинение за отрицание войны в Украине

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
27 января
10:24
598
Обвинение предъявлено учительнице чешского языка пражской начальной школы Na Dlouhém Lánu Мартине Беднаржовой, которая предоставляла ученикам 8-го класса ложную информацию о российской агрессии в Украине. Среди прочего она утверждала, что в Киеве, находящемся под обстрелами, «ничего не происходит», а общественное чешское телевидение, которое транслирует кадры с места, «связано с миллиардером Соросом». Ученики тайно засняли ее 18-минутное выступление.

В Чехии учительнице предъявлено обвинение за отрицание войны в Украине

«13 января в отношении физического лица было возбуждено уголовное преследование за действия, квалифицируемые как преступление, связанное с отрицанием, одобрением и оправданием геноцида. Расследование по этому делу будет продолжено», — сказал Алеш Цимбала, пресс-секретарь прокуратуры города Праги. Он добавил, что обвиняемой грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы в случае предъявления обвинения и последующего рассмотрения дела в суде.

«Если вы посмотрите на Киев, там есть видеокамеры. Мне случайно попалась фотография современного Киева, я ее уже удалила, конечно. Там ничего не происходит», — говорит учительница во время аудиозаписи, сделанной одним из ее учеников.

Когда ученики возразили, что видели в новостях горящий Киев, она спросила, имеют ли они в виду новости Чешского телевидения, а затем объяснила, что они должны искать информацию в нескольких источниках.

«ČT1 принадлежит к группе СМИ, которые связаны с миллиардером Соросом. И мы точно знаем, кому этот телеканал подчиняется», — отметила учительница в 18-минутной аудиозаписи.

Она также заявила, что украинцы убивают русское население Донбасса с 2014 года.

«Русские были убиты, ликвидированы в том районе Донецка и Луганска только потому, что были русскими. Они были ликвидированы украинскими нацистскими группами. Их заперли в доме и подожгли его, сдирали кожу с этих людей живьем, убивали детей и так далее. И это продолжается с 2014 года», — сказала учительница. Подобные утверждения распространяются российской пропагандой, чтобы оправдать нападение на Украину.

Чешская учительница отрицала какие-либо правонарушения или распространение лжи, заявив, что она лишь излагала своим ученикам факты.

«В классе мы затронули широко обсуждаемую тему российско-украинской войны и краткую, четкую историю обеих стран. Я работала только с проверенными и исторически задокументированными фактами», — сказала учительница в прошлом году.

После того как запись стала достоянием общественности, директор начальной школы Na Dlouhém lánu в Праге 6 Рената Ридлова хотела лично вручить учительнице заявление об уходе. Однако женщина сообщила о своей неспособности работать и пожаловалась на действия школы через адвоката.

В письме она также потребовала наказать ученика, сделавшего запись. Она сказала, что он действовал в нарушение школьных правил. Директриса ответила, что ученик не понесет никакого наказания. В итоге смогла расторгнуть трудовые отношения с Беднаржовой.

«Учительнице вручили уведомление об увольнении в мае, и сейчас мы ожидаем судебного слушания, чтобы определить, является ли увольнение незаконным, учитывая, что она подала на нас в суд. Судебное заседание состоится в конце февраля», — сказала директор школы. По ее словам, одной из причин увольнения было то, что учительница дала детям ложную информацию.

Источник: novinky.cz

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