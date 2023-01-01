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Полиция в Чехии предъявила мужчине обвинение в сутенерстве

Полиция в Чехии предъявила мужчине обвинение в сутенерстве

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 марта
13:22
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Полицейские в Ческе Будеёвице задержали 50-летнего мужчину из Моста, который зарабатывал на пяти проститутках. С февраля он сдавал им квартиры, где женщины оказывали эротические услуги. По данным следствия, в общей сложности он заработал около 200 000 крон.

Полиция в Чехии предъявила мужчине обвинение в сутенерстве

Подозреваемый сдавал квартиры для оказания эротических услуг в городах Ческе Будеёвице, Мост, Усти-над-Лабем и Простейов.

"Суточная арендная плата для каждой из женщин была установлена в размере 1 600 крон", - заявил пресс-секретарь полиции Иржи Мацнер. По данным полиции, проститутки оставляли обвиняемому деньги в банковских ячейках.

"Деньги, полученные в результате сутенерства, пролежали недолго, потому что мужчина проиграл их в покер", - заявил пресс-секретарь, добавив, что обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы за сутенерство, и он преследуется на свободе.

Источник: novinky.cz

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