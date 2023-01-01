Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии на территории бывших объектов советской армии оставили опасный асбест

В Чехии на территории бывших объектов советской армии оставили опасный асбест

Партнер рубрики:
Новости 420on
27 марта
11:20
29
​Дело касается ликвидации экологического ущерба на объектах в Миловице, ранее принадлежавших советской армии. Есть подозрения, что большое количество опасного асбеста было оставлено на территории, которая должна была быть очищена от ядов.

В Чехии на территории бывших объектов советской армии оставили опасный асбест

С утра 27 марта сотрудники полиции изымают документы и данные с компьютеров в администрации Среднечешского края. По данным Seznam Zprávy, дело касается ликвидации экологического ущерба на территории бывшего военного объекта советской армии в Миловице. Есть поасения, что большое количество опасного асбеста было оставлено на территории, которая должна была быть очищена от ядов.

Следователи находятся в офисах Департамента имущества, а также в кабинете председателя контрольного комитета Роберта Бездека, который до 2021 года был заместителем губернатора Ярославы Покорной-Ермановой.

"Да, я могу подтвердить, что от имени Среднечешского края я взяла у полиции ордер на обыск некоторых офисов, включая офис депутата, который ранее занимал более высокую должность в прежнем руководстве края", - сказала изданию Seznam Zprávy Петра Печкова.

Сотни гектаров земли возле Миловице были сданы областью в аренду компании Mladá RP в эпоху губернатора Давида Рата — за 20 миллионов крон на 40 лет. Предполагалось, что компания ликвидирует сотни военных зданий и получит прибыль от аренды.

Позже все вылилось в острый спор между областью и Mladá RP. Он закончился в прошлом году подписанием договора, по которому округ заплатил компании 111 миллионов крон за очистку территории.

Издание Seznam Zprávy сообщает, что в понедельник, 27 марта, в офис компании в Праге-Крч также пришли сотрудники уголовного розыска.

Управляющий директор компании Олдржих Фиала заявил, что он находится в отпуске и не располагает информацией о вмешательстве полиции.

Источник: seznamzpravy.cz

 

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
27 марта
10:04
594
Жизнь
Большое сравнение цен: Чехия, Польша, Словакия, Германия и Австрия
Assets
27 марта
08:55
417
Общество
Полиция возбудила 7 уголовных дел против демонстрантов у Национального музея в Праге
Assets
26 марта
18:43
1346
Общество
В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие
Assets
26 марта
13:39
8372
Образование
ВИДЕО: Как спросить дорогу в чешском городе? Полезные фразы для тех, кто учит чешский с нуля
Последние новости:
Assets
27 марта
08:55
417
Общество
Полиция возбудила 7 уголовных дел против демонстрантов у Национального музея в Праге
Assets
26 марта
18:43
1346
Общество
В Праге мужчина упал в обморок на эскалаторе в метро. Есть пострадавшие
Assets
26 марта
09:53
2021
Экономика
Кто разбогатеет благодаря шокирующему росту цен на продукты в Чехии?
Assets
26 марта
09:16
3207
Экономика
Еврокомиссия нас подвела. У обычных людей не будет машин, говорит член Европарламента Александр Вондра
Assets
25 марта
15:31
1003
Общество
В Чехии умер военный летчик и ветеран войны Эмиль Бочек. Ему было 100 лет
Assets
25 марта
09:34
1961
Общество
Полиция Чехии выяснила причину самоубийства мужчины перед зданием правительства
Assets
25 марта
09:22
2621
Экономика
Выше налоги, меньше пенсии и не только. Власти Чехии придумали, откуда взять деньги
Assets
24 марта
18:56
1516
Общество
Кто уйдет на пенсию раньше за счет работодателя в Чехии?
Assets
24 марта
18:30
2892
Общество
«Я хотел приобщиться к европейской культуре». Мигрант забыл, как насиловал и бил женщин в Чехии
Assets
24 марта
15:47
2920
Политика
То, что в РФ говорят украденным из Украины детям, ужасает. Премьер-министр Чехии ошеломлен


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес