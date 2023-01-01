В Чехии на территории бывших объектов советской армии оставили опасный асбест

​Дело касается ликвидации экологического ущерба на объектах в Миловице, ранее принадлежавших советской армии. Есть подозрения, что большое количество опасного асбеста было оставлено на территории, которая должна была быть очищена от ядов.

С утра 27 марта сотрудники полиции изымают документы и данные с компьютеров в администрации Среднечешского края. По данным Seznam Zprávy, дело касается ликвидации экологического ущерба на территории бывшего военного объекта советской армии в Миловице. Есть поасения, что большое количество опасного асбеста было оставлено на территории, которая должна была быть очищена от ядов.

Следователи находятся в офисах Департамента имущества, а также в кабинете председателя контрольного комитета Роберта Бездека, который до 2021 года был заместителем губернатора Ярославы Покорной-Ермановой.

"Да, я могу подтвердить, что от имени Среднечешского края я взяла у полиции ордер на обыск некоторых офисов, включая офис депутата, который ранее занимал более высокую должность в прежнем руководстве края", - сказала изданию Seznam Zprávy Петра Печкова.

Сотни гектаров земли возле Миловице были сданы областью в аренду компании Mladá RP в эпоху губернатора Давида Рата — за 20 миллионов крон на 40 лет. Предполагалось, что компания ликвидирует сотни военных зданий и получит прибыль от аренды.

Позже все вылилось в острый спор между областью и Mladá RP. Он закончился в прошлом году подписанием договора, по которому округ заплатил компании 111 миллионов крон за очистку территории.

Издание Seznam Zprávy сообщает, что в понедельник, 27 марта, в офис компании в Праге-Крч также пришли сотрудники уголовного розыска.

Управляющий директор компании Олдржих Фиала заявил, что он находится в отпуске и не располагает информацией о вмешательстве полиции.

Источник: seznamzpravy.cz

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