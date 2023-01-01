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За организацию проституции в Чехии и Финляндии будут судить 8 человек

За организацию проституции в Чехии и Финляндии будут судить 8 человек

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
14 апреля
11:54
383
По словам криминалистов, преступники перевозили женщин в места для занятия проституцией в Остраве, других местах в Чешской Республике и Финляндии. Они оплачивали их проживание и перелеты за границу.

За организацию проституции в Чехии и Финляндии будут судить 8 человек

Сейчас проходит разбирательство в отношении восьми человек в связи с организацией и оказанием сексуальных услуг в Чешской Республике и Финляндии. Им грозит до восьми лет лишения свободы за сутенерство и отмывание денег, сообщил Ярослав Ибехей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ). По его словам, преступная деятельность принесла доход в несколько миллионов крон, точную сумму следователи пока не назвали.

Обвиняемые сформировали скрытое сообщество из взаимно сотрудничающих людей в начале 2019 года. «Их деятельность заключалась в вербовке девушек, которых на данный момент установлено около 50», — описал он.

Они также организовывали рекламу предоставляемых услуг на эротических интернет-порталах и общение с клиентами. Затем преступники требовали и забирали у девушек часть их заработка, которую делили между собой.

NCOZ занимался этим делом с начала 2021 года, сформировав совместную следственную группу с финской полицией и прокуратурой Финляндии. Подозреваемые были арестованы в конце января этого года. Пятеро из них были взяты под стражу после предъявления обвинения, двое остаются под арестом и в настоящее время. «В качестве доходов от преступной деятельности были изъяты средства на сумму около семи миллионов крон, три жилых помещения, легковой автомобиль "Мерседес" и другие ценные вещи», — сказал Ибехей.

Надзор за делом осуществляет окружная государственная прокуратура в Остраве.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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