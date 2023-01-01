Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Опрос: 40 процентов чехов выступают за легализацию проституции

Опрос: 40 процентов чехов выступают за легализацию проституции

Партнер рубрики:
Новости 420on
20 июня
17:06
314
Подавляющее большинство чехов выступают за свободу принятия решения об аборте и эвтаназии. Чехи также благосклонно относятся к проституции — 40% людей легализовали бы ее как профессию.

Опрос: 40 процентов чехов выступают за легализацию проституции

Подавляющее большинство чехов выступают за свободу принятия решения об аборте и эвтаназии, причем доля тех, кто выступает за свободу выбора, растет. Например, почти 80% поддерживают свободу женщин принимать решение о прерывании беременности, что является самым высоким показателем с 1990 года. Это следует из результатов опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения Чешской академии наук (CVVM). Большинство чешского населения, почти три четверти людей, также поддерживают легализацию эвтаназии, то есть добровольного прекращения жизни неизлечимо больного человека. Чехи также благосклонно относятся к проституции: 40% людей легализовали бы ее как профессию.

С другой стороны, только 2% респондентов ввели бы полный запрет на аборты. Остальные разрешили бы искусственное прерывание беременности при определенных обстоятельствах: 13% с учетом медицинских и социальных соображений для ребенка и женщины, а 4% - только в случае угрозы жизни беременной женщины.

В настоящее время чешское общество, вероятно, наиболее открыто для свободы выбора в отношении абортов с начала 90-х годов. В то время 60% людей поддерживали возможность выбора женщинами искусственного прерывания беременности. Среди тех, кто выступает за свободу выбора аборта, больше женщин, а также людей в возрасте от 45 до 59 лет.

В Чешской Республике закон, разрешающий аборты, действует с 1957 года. В случае прерывания беременности по желанию матери самым поздним сроком является 12-я неделя беременности, а в случае генетических дефектов — 24-я неделя. В прошлом законодатели предлагали ограничить аборты, но инициатива не увенчалась успехом. В соседней Польше в 2020 году суды, по сути, запретили аборты, что впоследствии привело к нескольким смертям беременных женщин, когда врачи отказывались прерывать беременность из-за продолжающегося сердцебиения плода, несмотря на угрозу для жизни женщины.

В Чешской Республике также растет поддержка легализации эвтаназии. По данным опроса, 73% чехов согласны с этим, что является самым высоким показателем с тех пор, как CVVM начал задавать такой вопрос в 2007 году. Тогда 58% поддерживали возможность добровольного прекращения жизни для неизлечимо больных пациентов. В настоящее время 20% чехов не согласны с введением эвтаназии по сравнению с 28% в 2007 году. Отдельные группы населения существенно не отличаются по своим взглядам на эвтаназию, но против чаще выступают люди римско-католического вероисповедания. В Чешской Республике законодатели несколько раз предлагали ввести эвтаназию, но парламент не одобрил это предложение.

Предоставление сексуальных услуг за плату разрешили бы и регулировали законом как торговлю 40% участников опроса. Еще 37% не хотели бы легализации, но против санкций в отношении людей, которые предлагают или используют сексуальные услуги. Только 12% чехов хотели бы видеть санкции для проституток и их клиентов. Около 6% высказались за введение санкций только для тех, кто предлагает сексуальные услуги. Предложение о легализации проституции уже было внесено на рассмотрение чешского парламента, но его сторонникам пока не удалось принять закон.

Опрос проводился CVVM с 27 марта по 22 мая этого года. В опросе приняли участие 834 жителя Чехии старше 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

 Telegram 

— Facebook

— Instagram



читайте по теме
Assets
20 июня
17:42
241
Экономика
Минтруда: в Чехии сейчас работают 101 000 украинских беженцев, 90 процентов из них платят налоги
Assets
20 июня
17:21
66778
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
20 июня
17:13
203
Еда
Мало кто так готовит, а зря! Лосось в медовой заливке — вкусный ужин от шеф-повара из Чехии
Assets
20 июня
16:47
270
Культура
Куда пойти 24 — 30 июня в Чехии: MINT MARKET, BOOMBOX, спектакль с Лией Ахеджаковой и другие мероприятия
Последние новости:
Assets
20 июня
17:42
241
Экономика
Минтруда: в Чехии сейчас работают 101 000 украинских беженцев, 90 процентов из них платят налоги
Assets
20 июня
15:30
711
Общество
Насильник наказан: суд постановил, что будет афганцу за покушение на убийство и изнасилование в Чехии
Assets
20 июня
15:00
760
Общество
«Отношение чехов к беженцам меняется, они играют важную роль в истории страны», — говорит историк
Assets
20 июня
13:00
888
Общество
В Чехии опасаются прихода торнадо. Погодный потенциал для его появления может сложиться уже в четверг
Assets
20 июня
12:05
1795
Общество
В пражском парке Летна изнасиловали женщину
Assets
20 июня
10:49
1290
Общество
Станцию очистки воды, отходов и сточных вод в Трнове «захватили» россияне
Assets
20 июня
09:12
394
Экономика
Прибыль чешских банков упала. Государство получит меньше, чем ожидалось, от налога на сверхприбыль
Assets
19 июня
18:22
647
Общество
В Чехии в прошлом году было сдано больше всего квартир с 2007 года
Assets
19 июня
17:15
795
Общество
В Праге двое полицейских помогли новорожденному появиться на свет
Assets
19 июня
16:45
2330
Общество
Ни шагу на розовый пляж Сардинии. Туристам, в том числе из Чехии, грозят штрафы


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
дети
концерт
недвижимость
преступность
фестиваль
транспорт
работа
Туризм
бизнес
погода
выставка