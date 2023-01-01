Опрос: 40 процентов чехов выступают за легализацию проституции

Подавляющее большинство чехов выступают за свободу принятия решения об аборте и эвтаназии. Чехи также благосклонно относятся к проституции — 40% людей легализовали бы ее как профессию.

Подавляющее большинство чехов выступают за свободу принятия решения об аборте и эвтаназии, причем доля тех, кто выступает за свободу выбора, растет. Например, почти 80% поддерживают свободу женщин принимать решение о прерывании беременности, что является самым высоким показателем с 1990 года. Это следует из результатов опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения Чешской академии наук (CVVM). Большинство чешского населения, почти три четверти людей, также поддерживают легализацию эвтаназии, то есть добровольного прекращения жизни неизлечимо больного человека. Чехи также благосклонно относятся к проституции: 40% людей легализовали бы ее как профессию.

С другой стороны, только 2% респондентов ввели бы полный запрет на аборты. Остальные разрешили бы искусственное прерывание беременности при определенных обстоятельствах: 13% с учетом медицинских и социальных соображений для ребенка и женщины, а 4% - только в случае угрозы жизни беременной женщины.

В настоящее время чешское общество, вероятно, наиболее открыто для свободы выбора в отношении абортов с начала 90-х годов. В то время 60% людей поддерживали возможность выбора женщинами искусственного прерывания беременности. Среди тех, кто выступает за свободу выбора аборта, больше женщин, а также людей в возрасте от 45 до 59 лет.

В Чешской Республике закон, разрешающий аборты, действует с 1957 года. В случае прерывания беременности по желанию матери самым поздним сроком является 12-я неделя беременности, а в случае генетических дефектов — 24-я неделя. В прошлом законодатели предлагали ограничить аборты, но инициатива не увенчалась успехом. В соседней Польше в 2020 году суды, по сути, запретили аборты, что впоследствии привело к нескольким смертям беременных женщин, когда врачи отказывались прерывать беременность из-за продолжающегося сердцебиения плода, несмотря на угрозу для жизни женщины.

В Чешской Республике также растет поддержка легализации эвтаназии. По данным опроса, 73% чехов согласны с этим, что является самым высоким показателем с тех пор, как CVVM начал задавать такой вопрос в 2007 году. Тогда 58% поддерживали возможность добровольного прекращения жизни для неизлечимо больных пациентов. В настоящее время 20% чехов не согласны с введением эвтаназии по сравнению с 28% в 2007 году. Отдельные группы населения существенно не отличаются по своим взглядам на эвтаназию, но против чаще выступают люди римско-католического вероисповедания. В Чешской Республике законодатели несколько раз предлагали ввести эвтаназию, но парламент не одобрил это предложение.

Предоставление сексуальных услуг за плату разрешили бы и регулировали законом как торговлю 40% участников опроса. Еще 37% не хотели бы легализации, но против санкций в отношении людей, которые предлагают или используют сексуальные услуги. Только 12% чехов хотели бы видеть санкции для проституток и их клиентов. Около 6% высказались за введение санкций только для тех, кто предлагает сексуальные услуги. Предложение о легализации проституции уже было внесено на рассмотрение чешского парламента, но его сторонникам пока не удалось принять закон.

Опрос проводился CVVM с 27 марта по 22 мая этого года. В опросе приняли участие 834 жителя Чехии старше 15 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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