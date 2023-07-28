Неслыханно: в Праге иностранец, возможно русский или украинец, изнасиловал женщину. Помогите опознать

Мужчина заприметил жертву в воскресенье, 28 мая, на улице Plzeňská, когда она возвращалась домой около 4 часов утра. В парке разыскиваемый подошел к ней и стал приставать с непристойными вопросами.

«Потерпевшая отказалась от предложения заняться сексом и продолжила путь к дому. После нескольких отказов мужчина разозлился, повалил женщину на землю, где стал наносить ей удары кулаками по лицу, а затем совершил с ней половой акт», — сообщил на сайте пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

По ее описанию полицейские составили фоторобот, который, по словам женщины, соответствует описанию на 85%.

Разыскиваемому на вид 25–30 лет, его рост около 184 см. Он худощав, со светлой кожей, карими глазами и короткими русыми волосами. Был одет в черную футболку, возможно, темные брюки и белые кроссовки. По акценту полиция предполагает, что он может быть носителем русского или украинского языка.

Если вам знаком этот человек, пожалуйста, свяжитесь с полицией по телефону 158.

«Дело расследуется по подозрению в совершении преступления, связанного с изнасилованием и нанесением телесных повреждений. В случае поимки и осуждения ему грозит до 10 лет лишения свободы», — сказал Рыбанский.











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