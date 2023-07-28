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Неслыханно: в Праге иностранец, возможно русский или украинец, изнасиловал женщину. Помогите опознать

Анастасия Князева
28 ИЮЛЯ 2023
12:25
1098
Пражская полиция разыскивает мужчину, который в конце мая напал на женщину в Праге 5, избил ее кулаками, а затем изнасиловал. Разыскиваемому мужчине около 30 лет, он говорит по-чешски с акцентом. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Помогите в опознании — перешлите новость знакомым.
Мужчина заприметил жертву в воскресенье, 28 мая, на улице Plzeňská, когда она возвращалась домой около 4 часов утра. В парке разыскиваемый подошел к ней и стал приставать с непристойными вопросами.
 
«Потерпевшая отказалась от предложения заняться сексом и продолжила путь к дому. После нескольких отказов мужчина разозлился, повалил женщину на землю, где стал наносить ей удары кулаками по лицу, а затем совершил с ней половой акт», — сообщил на сайте пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.
 
По ее описанию полицейские составили фоторобот, который, по словам женщины, соответствует описанию на 85%.
 
Разыскиваемому на вид 25–30 лет, его рост около 184 см. Он худощав, со светлой кожей, карими глазами и короткими русыми волосами. Был одет в черную футболку, возможно, темные брюки и белые кроссовки. По акценту полиция предполагает, что он может быть носителем русского или украинского языка.
 
Если вам знаком этот человек, пожалуйста, свяжитесь с полицией по телефону 158.
 
«Дело расследуется по подозрению в совершении преступления, связанного с изнасилованием и нанесением телесных повреждений. В случае поимки и осуждения ему грозит до 10 лет лишения свободы», — сказал Рыбанский.

Источник: prazska.drbna.cz


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Чехия полиция преступность

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