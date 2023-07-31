Обманутый пенсионер остался с одним долларом вместо трех миллионов инвестиций
31 ИЮЛЯ 2023
14:33
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Мошенничество на сумму более 3 млн крон расследуют криминалисты Либерецкого края, к которым обратился 72-летний мужчина. Год назад его привлекла реклама в интернете о криптовалютных инвестициях, после чего он отправил деньги в соответствии с указаниями людей, выдававших себя по телефону за финансовых консультантов. Когда он захотел вывести полученные средства, то обнаружил на своем счете только один доллар США.
Пресс-секретарь полиции Клара Еничкова сообщила, что в июне прошлого года пенсионер откликнулся на объявление, которое увидел в интернете. Речь шла об инвестировании в виртуальную валюту, и это предложение появилось на его экране, хотя он никогда не искал подобной информации.
Заинтересовавшись возможностью увеличить свои сбережения, он заполнил необходимые контактные данные, и в тот же день ему позвонил сотрудник якобы коммерческой инвестиционной компании.
«По телефону он дал указание произвести первый платеж и открыть счет с кратким описанием сделанных им инвестиций. При этом представители компании дали ему ложную информацию о работе с инвестициями посредством телефонных звонков и установили на его компьютер программу для удаленного доступа», — сказала Еничкова.
Несколько человек под надуманным предлогом отвлекали пожилого человека, по их указаниям он отправил 21 платеж на общую сумму 3 109 000 крон до июля этого года.
В тот момент, когда мужчина хотел снять свои деньги с открытого им счета, компания перестала выходить на связь, после чего он проверил свой счет и обнаружил, что на нем остался один доллар. Только тогда он сообщил в полицию о факте мошенничества. В настоящее время этим случаем занимаются сотрудники Либерецкого уголовного розыска. Если преступники будут пойманы, им грозит до восьми лет лишения свободы, добавила пресс-секретарь.
Надежные финансовые консультанты в списке Центробанка
Дело пополнило ряд аналогичных мошенничеств, которыми полиция занимается все чаще и чаще. Полиция неоднократно призывала пользователей интернета проявлять повышенную осторожность. Что касается инвестиций в виртуальные валюты, то, по мнению полиции, нужно проверять неизвестные проекты в нескольких источниках.
Заинтересовавшись возможностью увеличить свои сбережения, он заполнил необходимые контактные данные, и в тот же день ему позвонил сотрудник якобы коммерческой инвестиционной компании.
«По телефону он дал указание произвести первый платеж и открыть счет с кратким описанием сделанных им инвестиций. При этом представители компании дали ему ложную информацию о работе с инвестициями посредством телефонных звонков и установили на его компьютер программу для удаленного доступа», — сказала Еничкова.
Несколько человек под надуманным предлогом отвлекали пожилого человека, по их указаниям он отправил 21 платеж на общую сумму 3 109 000 крон до июля этого года.
В тот момент, когда мужчина хотел снять свои деньги с открытого им счета, компания перестала выходить на связь, после чего он проверил свой счет и обнаружил, что на нем остался один доллар. Только тогда он сообщил в полицию о факте мошенничества. В настоящее время этим случаем занимаются сотрудники Либерецкого уголовного розыска. Если преступники будут пойманы, им грозит до восьми лет лишения свободы, добавила пресс-секретарь.
Надежные финансовые консультанты в списке Центробанка
Дело пополнило ряд аналогичных мошенничеств, которыми полиция занимается все чаще и чаще. Полиция неоднократно призывала пользователей интернета проявлять повышенную осторожность. Что касается инвестиций в виртуальные валюты, то, по мнению полиции, нужно проверять неизвестные проекты в нескольких источниках.
«Обращайте внимание на возможные опечатки и адреса сайтов. Не позволяйте неизвестным лицам удаленно управлять вашим компьютером и обращайте внимание на то, что вы загружаете на свой компьютер», — подчеркнул представитель полиции, напомнив о ссылке на сайт Чешского национального банка, где перечислены профессиональные финансовые консультанты, которым можно доверять.
Источник: novinky.cz
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