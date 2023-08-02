В Чехии полиция обвинила трех человек в мошенничестве с криптовалютой на 1 млрд крон

Об этом сообщил сегодня Чешскому агентству новостей Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью. Компания предлагала инвестиционные возможности на нерегулируемом криптовалютном рынке.



По данным штаба, Cryfin собирала деньги у населения без какого-либо разрешения «под фиктивное обещание управления, инвестирования и последующего нереального удорожания, основанного на сумме самих инвестиций». Затем обвиняемые, в нарушение договорных отношений, использовали собранные таким образом деньги для финансирования своих дорогостоящих жизненных потребностей. Кроме того, они использовали эти деньги для оплаты операционных расходов Cryfin Group, включая аренду автомобилей и выгодных помещений, а также дорогостоящий маркетинг. Кроме того, они использовали их для оплаты брокерских комиссий и расчетов с некоторыми клиентами.



«Деятельность, о которой идет речь, имеет признаки так называемой схемы Понци, — сказал Ибегей. Принцип этих афер, известных также как авиационные или финансовые пирамиды, заключается в том, что инвесторы передают свои деньги в инвестиционный фонд с перспективой высокого дохода, но оператор фонда вместо того, чтобы инвестировать деньги, оставляет их у себя и выплачивает лишь часть из них некоторым инвесторам в качестве якобы прибыли от их вложений, чтобы заманить других клиентов. Как только денег в фонде не остается, он становится банкротом.



В прошлом году в связи с этим делом преступниками был проведен масштабный рейд, в ходе которого было изъято около десяти миллионов крон на счетах, виртуальная валюта ethereum и недвижимость стоимостью около 12 миллионов крон. Над раскрытием этого дела работало Бюро финансового анализа.



Все обвиняемые остаются на свободе, им грозит до десяти лет лишения свободы. Надзор за делом осуществляет Высшая государственная прокуратура в Праге.



В январе этого года новостной сервер Seznam Zprávy сообщил, что компания молодого предпринимателя Вацлава Холлера после рейдерского захвата уволила своих сотрудников и освободила офис в пражском здании. В то время представитель Cryfin в СМИ заявил, что на счете компании находится больше средств, чем на депозитах клиентов, поскольку до рейда «произошла переоценка». Он также сказал, что из-за вмешательства полиции деньги клиентов не могут быть возвращены.



Главное полицейское управление сегодня еще раз повторило свой совет: будьте особенно осторожны при инвестировании в продукты, обещающие необычайно высокий доход. Сотрудники отдела по борьбе с преступностью неоднократно сталкивались с подобными преступлениями.



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