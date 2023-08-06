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В поле зрения чешской полиции попали российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью

Новости 420on
7 АВГУСТА 2023
12:32
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Полиция заявляет, что благодаря чешскому закону о санкциях будет преследовать российских бизнесменов, имеющих связи с организованной преступностью. В прошлом эти люди инвестировали в страну сотни миллионов крон.
Чешская полиция расследует деятельность россиян, связанных с преступным миром.
 
Владелец фармацевтической компании Игорь Воробей был осужден в России за уклонение от уплаты налогов и распространение продукции, содержащей опасные вещества. Российские журналисты помогли выявить его чешские активы, расследуемые Финансово-аналитическим управлением и включающие виллу в Карловых Варах. 

 В настоящее время резиденция принадлежит бывшему водителю Воробья и выставлена на продажу другими представителями русской общины Чехии. «В одном из исследований предлагалось ввести санкции не против самих олигархов, а против их помощников», — вспоминает Кристина Вейнбендер, журналист сайта Investigations.
 
 Чешские власти также ведут расследование в отношении российского инвестора Юрия Трофимова в связи с передачей имущества. Экс-директор государственного проекта по промышленному развитию Урала основал в Праге компанию EuroAgentur Hotels, управляющую примерно сорока гостиницами. В МВД Чехии поступило письменное заявление от его российского компаньона о том, что он по его указанию переправлял деньги в европейские банки, сообщает Чешское телевидение.
 
 «Мне было дано задание: если, например, оборудование стоит 10 миллионов рублей, то я должен был купить его за 12 миллионов. Чтобы 2 миллиона оставались в компаниях, которые Трофимов обворовывал, и чтобы он тратил эти деньги», — описывает процесс Харис Равилов, бывший сообщник Трофимова.
 
 Помимо Финансово-аналитического управления, за ситуацией следит полиция. Она предупреждает, что из российской криминальной среды в Чехию могут перетекать новые финансы. «Мы воспринимаем как риск возможность перемещения криминальных структур с постсоветского пространства в Чехию. Эти структуры могут обосноваться здесь и усилить свое влияние», — сказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью.
 
Согласно закону, в чешский санкционный список могут попасть лица и компании, представляющие угрозу безопасности государства, в том числе связанные с организованной преступностью.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz


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полиция Чехия бизнес Россия преступность санкции

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