В поле зрения чешской полиции попали российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью

Чешская полиция расследует деятельность россиян, связанных с преступным миром.



Владелец фармацевтической компании Игорь Воробей был осужден в России за уклонение от уплаты налогов и распространение продукции, содержащей опасные вещества. Российские журналисты помогли выявить его чешские активы, расследуемые Финансово-аналитическим управлением и включающие виллу в Карловых Варах.



В настоящее время резиденция принадлежит бывшему водителю Воробья и выставлена на продажу другими представителями русской общины Чехии. «В одном из исследований предлагалось ввести санкции не против самих олигархов, а против их помощников», — вспоминает Кристина Вейнбендер, журналист сайта Investigations.



Чешские власти также ведут расследование в отношении российского инвестора Юрия Трофимова в связи с передачей имущества. Экс-директор государственного проекта по промышленному развитию Урала основал в Праге компанию EuroAgentur Hotels, управляющую примерно сорока гостиницами. В МВД Чехии поступило письменное заявление от его российского компаньона о том, что он по его указанию переправлял деньги в европейские банки, сообщает Чешское телевидение.



«Мне было дано задание: если, например, оборудование стоит 10 миллионов рублей, то я должен был купить его за 12 миллионов. Чтобы 2 миллиона оставались в компаниях, которые Трофимов обворовывал, и чтобы он тратил эти деньги», — описывает процесс Харис Равилов, бывший сообщник Трофимова.



Помимо Финансово-аналитического управления, за ситуацией следит полиция. Она предупреждает, что из российской криминальной среды в Чехию могут перетекать новые финансы. «Мы воспринимаем как риск возможность перемещения криминальных структур с постсоветского пространства в Чехию. Эти структуры могут обосноваться здесь и усилить свое влияние», — сказал Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью.



Согласно закону, в чешский санкционный список могут попасть лица и компании, представляющие угрозу безопасности государства, в том числе связанные с организованной преступностью.







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