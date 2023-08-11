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Жестокое преступление в Пльзене: 15-летняя девушка подверглась нападению украинца

Анастасия Князева
11 АВГУСТА 2023
15:30
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В среду утром общественность была потрясена сообщением о жестоком преступлении. По предварительным данным, молодой украинец жестоко изнасиловал 15-летнюю девушку, нанес ей ножевые ранения, облил какой-то жидкостью, вероятно, бензином, и сбросил с обрыва, предварительно завернув в пакет.
В ночь на среду знакомый молодой человек позвал девушку на прогулку, которая неожиданно закончилась в другом месте, чем планировалось изначально, — в лесу. Там он связал ей руки, заклеил рот, изнасиловал, после чего нанес ножевые ранения и сбросил с обрыва, полагая, что она мертва. Тяжело раненная девушка смогла добраться до дома подруги, где была вызвана скорая помощь.
 
Полицейские немедленно оцепили место происшествия и начали расследование, а медики доставили девушку в больницу. По словам представителя полиции, злоумышленник, кроме всего прочего, ограбил девушку.
 
Благодаря быстрому и тщательному расследованию криминалисты задержали подозреваемого всего через несколько часов после инцидента. 18-летний украинец был арестован и обвинен в покушении на убийство и изнасилование. Заседание по вопросу об его аресте состоится завтра.
 

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преступность украинцы Чехия

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