Жестокое преступление в Пльзене: 15-летняя девушка подверглась нападению украинца

В ночь на среду знакомый молодой человек позвал девушку на прогулку, которая неожиданно закончилась в другом месте, чем планировалось изначально, — в лесу. Там он связал ей руки, заклеил рот, изнасиловал, после чего нанес ножевые ранения и сбросил с обрыва, полагая, что она мертва. Тяжело раненная девушка смогла добраться до дома подруги, где была вызвана скорая помощь.

Полицейские немедленно оцепили место происшествия и начали расследование, а медики доставили девушку в больницу. По словам представителя полиции, злоумышленник, кроме всего прочего, ограбил девушку.

Благодаря быстрому и тщательному расследованию криминалисты задержали подозреваемого всего через несколько часов после инцидента. 18-летний украинец был арестован и обвинен в покушении на убийство и изнасилование. Заседание по вопросу об его аресте состоится завтра.





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