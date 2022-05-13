Сезон клещей в Чехии «открыт»: остерегаться следует с мая по июль

Любители чешской природы, а также те, кому нравится гулять по многочисленным садам Праги и другим парковым комплексам в Чехии, должны знать, что неприятный «сезон клещей» открыт. Напоминаем вам о правилах безопасности.

Некоторые виды клещей относят к классу паразитов, питающихся кровью животных или людей. Сам по себе контакт с клещом считается безболезненным, но вот если насекомое до этого паразитировало на больном животном, то, «присосавшись» к человеку, оно обязательно поделится с ним всем букетом инфекций, который успело насобирать до этого. Из-за этого клещ является распространителем вирусных заболеваний, среди которых особенно опасен клещевой энцефалит, или воспаление головного мозга.

Проблема состоит в том, что против этого заболевания невозможно сделать прививку, поэтому жертвой клеща может стать абсолютно каждый. Именно поэтому стоит придерживаться правил безопасности во время времяпрепровождения на природе, чтобы не допустить укуса клеща. Если же все-таки вам не повезло и это зловредное насекомое вас укусило, то необходимо как можно быстрее извлечь паразита.



Клещи в Чехии: где и когда

Наиболее опасными местами, где можно «подцепить» клеща, являются смешанные и лиственные леса, высокая трава, заросли кустарника, парки и сады. Во время сезонной активности этих насекомых наступает критический период, когда вероятность укуса значительно возрастает. Опасным временем в Чехии с этой точки зрения является временной промежуток с середины марта до середины ноября.

Наиболее активными клещи считаются в период с мая по июль. Перемещаются клещи снизу, по земле, а вверх они взбираются по растениям. Цепляться за кожу человека или животного клещ может при помощи своих лапок, которые вооружены специальными коготками и стебельчатыми присосками.



Как одеться, если идешь на природу

Если вы собираетесь в места, где существует опасность укуса клеща, то необходимо соблюсти все меры предосторожности. Особенно действенным средством от клещей является правильно подобранная одежда. Так, отправляясь на прогулку в лес, в сад, парк, в общем, на природу, надевайте на себя обязательно длинные брюки и футболки, кофты, байки с длинными рукавами. Не забывайте и о головных уборах.

В местах, где кожа остается непокрытой, лучше воспользоваться репеллентом: это средство неплохо отпугивает клещей. Не стоит сидеть или лежать на земле, а также ходить через высокую траву или сквозь густой кустарник. Придя домой, внимательно осмотрите свое тело и проверьте, нет ли нигде укуса клеща.



Вероятные места укуса клещей

Чаще всего клещей можно обнаружить в подколенной ямке, на коже живота, в области подмышек, за ушами или в ушах, на шее и др. По большому счету, клещ может забраться куда угодно, в том числе его можно найти даже на гениталиях. В случае обнаружения клеща его нужно как можно скорее удалить с поверхности тела. Убрать этих насекомых можно только после обработки укушенного места раствором йода, сулемой либо другими антисептическими средствами. Категорически запрещается выдавливать клеща и доставать его, используя подсолнечное масло или мазь: раздавленный клещ – это практически стопроцентная гарантия того, что болезнетворные вирусы попадут в организм человека.



Как удалить клеща с тела человека?

Извлекать клеща необходимо при помощи влажной тряпки (полотенца, бинта). Для этого нужно схватить область, куда впилось насекомое, и поступательными движениями, напоминающими расшатывание, постепенно доставать его. Процедура в целом может занимать около 2-3 минут. Другой способ – достать клеща при помощи пинцета. В таком случае брюшко клеща захватывают концами инструмента.

Также для этих целей могут быть использованы специальные карты из пластмассы, в которых предусмотрены прорези. Извлеченного клеща лучше завернуть в туалетную бумагу и смыть в унитазе. Бывает, что некоторые частички клеща остаются в ране. В этом нет ничего страшного: через несколько дней они исчезнут вместе со следами укуса.

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