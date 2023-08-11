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«Это не беженец»: Иностранец, обвиняемый в изнасиловании и покушении на убийство девочки в Пльзене, взят под стражу

Анастасия Князева
11 АВГУСТА 2023
21:30
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Полиция уточнила, что обвиняемый — иностранец, давно проживающий в Чехии, но не уточнила его страну происхождения. Мэр города Пльзень, Роман Заржицкий (ANO), написал в своем профиле на Facebook, что обвиняемый — украинец, но не беженец. Он призвал к спокойствию и предостерег от насилия.
Сегодня днем окружной суд города Пльзень отправил под стражу 18-летнего иностранца, которого полиция в четверг обвинила в изнасиловании и попытке убийства девушки, возрастом 15 лет. Согласно неофициальной информации CTK, обвиняемому может грозить исключительная мера наказания.

Люди в социальных сетях призывают к суровому наказанию и высказываются негативно по отношению к украинцам. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) также предостерег от обобщений и разжигания нетерпимости.

«Этот отвратительный акт насилия, произошедший в Пльзене, расследуется полицией, и преступнику уже предъявлены обвинения. Нет оснований для разжигания нетерпимости из-за национальности нападавшего. Как и насилие, которое мы осуждаем, такие вещи не должны иметь места в цивилизованном обществе», — заявил министр.

По имеющимся данным, на эти выходные в Пльзене не запланировано акций протеста. Полиция готова обеспечить порядок и безопасность, и при необходимости устранить возможные нарушения.

Кроме того, что уже было сказано, полиция подтвердила, что обвиняемый — иностранец, проживающий здесь давно. 

«Ненависть недопустима, и наш долг — расследовать все преступления», — заявила полиция в ответ на реакцию в социальных сетях.

Мэр города Заржицкий выразил свои чувства по поводу инцидента: «Мне очень жаль девочку. Как отец дочери того же возраста, я не могу даже представить, через что ей пришлось пройти. Такому поступку нет оправдания, и даже самого сурового наказания для преступника будет недостаточно. Был нанесен не только телесный, но и психологический вред, который девочка будет переживать всю жизнь. Я надеюсь, что она будет сильной и скоро все переживет. Я думаю обо всей семье». 


Позже он добавил, что осознает серьезность ситуации в городе и активно занимается ее решением. «Для меня лично это приоритет номер один», — подчеркнул он.




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