«Это не беженец»: Иностранец, обвиняемый в изнасиловании и покушении на убийство девочки в Пльзене, взят под стражу

Сегодня днем окружной суд города Пльзень отправил под стражу 18-летнего иностранца, которого полиция в четверг обвинила в изнасиловании и попытке убийства девушки, возрастом 15 лет. Согласно неофициальной информации CTK, обвиняемому может грозить исключительная мера наказания.





Люди в социальных сетях призывают к суровому наказанию и высказываются негативно по отношению к украинцам. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) также предостерег от обобщений и разжигания нетерпимости.





«Этот отвратительный акт насилия, произошедший в Пльзене, расследуется полицией, и преступнику уже предъявлены обвинения. Нет оснований для разжигания нетерпимости из-за национальности нападавшего. Как и насилие, которое мы осуждаем, такие вещи не должны иметь места в цивилизованном обществе», — заявил министр.





По имеющимся данным, на эти выходные в Пльзене не запланировано акций протеста. Полиция готова обеспечить порядок и безопасность, и при необходимости устранить возможные нарушения.





Кроме того, что уже было сказано, полиция подтвердила, что обвиняемый — иностранец, проживающий здесь давно.





«Ненависть недопустима, и наш долг — расследовать все преступления», — заявила полиция в ответ на реакцию в социальных сетях.





Мэр города Заржицкий выразил свои чувства по поводу инцидента: «Мне очень жаль девочку. Как отец дочери того же возраста, я не могу даже представить, через что ей пришлось пройти. Такому поступку нет оправдания, и даже самого сурового наказания для преступника будет недостаточно. Был нанесен не только телесный, но и психологический вред, который девочка будет переживать всю жизнь. Я надеюсь, что она будет сильной и скоро все переживет. Я думаю обо всей семье».







Позже он добавил, что осознает серьезность ситуации в городе и активно занимается ее решением. «Для меня лично это приоритет номер один», — подчеркнул он.













420on рекомендует:

Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz





