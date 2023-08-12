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МВД Чехии: уровень преступности среди иностранцев почти не вырос, несмотря на увеличение их числа

Новости 420on
13 АВГУСТА 2023
13:34
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Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что понимает нервозность общества в связи с недавними насильственными действиями, в которых подозревают украинцев. Однако, по его словам, это индивидуальные действия, и он отвергает коллективную вину.
«В случае преступных деяний не существует коллективной вины», — подчеркнул Ракушан. По его словам, все преступления будут должным образом расследованы и виновные понесут наказание. «Цель состоит в том, чтобы каждый человек чувствовал себя в Чехии в безопасности», — сказал он.
 
 В 2019 году на долю иностранцев приходилось 8,2% от общего числа преступлений, тогда иностранные граждане составляли около 6% населения. Сейчас, по словам министра, доля иностранцев выросла до 10–11%. «Преступность не выросла, как можно было бы предположить путем простого умножения, и близко к 20%. На преступления, совершаемые иностранцами в стране, приходится 11,5%», — сказал он.
 
 Ракушан также сообщил, что количество всех преступлений в этом году меньше примерно на 5 000 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По его словам, рост преступности в шесть раз ниже, чем в прошлом году. «Чехия продолжает оставаться одной из самых безопасных стран», — добавил министр.
 
 На этой неделе внимание привлек случай в Пльзене, где 18-летний иностранец жестоко изнасиловал и попытался убить девушку, которой, по неофициальным данным, всего 15 лет. По словам мэра Пльзеня Романа Заржицкого (ANO), обвиняемый — украинец, который уже давно живет в Чехии. Президент полиции Мартин Вондрашек сообщил, что сотрудники полиции установили личность подозреваемого и арестовали его в течение шести часов. Ему предъявлено подозрение в изнасиловании и покушении на убийство. Как заявил сегодня на пресс-конференции Вондрашек, он привлечен к полной уголовной ответственности, и ему грозит от 15 до 25 лет лишения свободы, вплоть до исключительной меры наказания.
 
 В субботу в социальных сетях появилась информация о том, что 16-летний подросток, напавший на женщину в пражском районе Гостиварж, также является украинцем. Как и в случае с пльзеньским делом, полиция будет ходатайствовать о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности. По словам Вондрашека, поскольку он несовершеннолетний, ему грозит до пяти лет лишения свободы, в то время как для совершеннолетних наказание составляет от 5 до 12 лет.
 
 Полиция не уточнила национальность подозреваемых в обоих случаях.
 

Источник:  ceskenoviny.cz

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полиция Чехия преступность иностранцы статистика украинцы

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