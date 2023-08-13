Президент Чехии осудил насильственные нападения на женщин и запугивание в политических интересах
14 АВГУСТА 2023
10:18
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«Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит лишь к тому, что мы становимся теми, против кого выступаем», — сказал Петр Павел.
Президент Чехии Петр Павел встревожен жестокими нападениями на двух молодых женщин, произошедшими в последние дни в Пльзене и Праге. Он пожелал здоровья пострадавшим и их семьям и высоко оценил работу полиции, задержавшей двух подозреваемых. В то же время в своем заявлении в социальных сетях президент предостерег от злоупотребления страхом и негативными эмоциями для продвижения политических интересов. По неофициальной информации, подозреваемые в изнасиловании и покушении на убийство в Пльзене и изнасиловании в Праге являются гражданами Украины.
«Правила должны применяться одинаково ко всем. Насилие и агрессия не имеют национальности и вероисповедания. Мы не будем мириться с их проявлениями независимо от того, кто их совершает», — сказал президент. Он подчеркнул, что преступление конкретного человека не может быть поставлено в вину целой группе.
«В нашей истории есть немало печальных случаев, когда применялась коллективная вина, и всегда с трагическими последствиями. Тем более меня поражают некоторые люди, которые не стесняются использовать страх и негативные эмоции для продвижения своих политических интересов или завоевания более сильных позиций. Я осуждаю злоупотребление ненавистью, гневом и паникой в политических играх», — написал Павел, не называя никого по имени.
Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит лишь к тому, что мы становимся теми, против кого выступаем, написал президент. Он выразил уверенность, что граждане Чехии едины в своем стремлении к справедливости, правде и солидарности, и их отношение не изменят попытки некоторых лиц расколоть общество и тем самым ослабить его.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN), выступая на пресс-конференции, отверг коллективную вину в преступлениях, совершенных иностранцами, и осудил разжигание страстей и разжигание ненависти из-за национальности преступников. Он также отметил, что, несмотря на увеличение числа иностранцев в Чехии, доля преступлений, совершенных гражданами других стран, практически не увеличилась.
Источник: ceskenoviny.cz
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«Правила должны применяться одинаково ко всем. Насилие и агрессия не имеют национальности и вероисповедания. Мы не будем мириться с их проявлениями независимо от того, кто их совершает», — сказал президент. Он подчеркнул, что преступление конкретного человека не может быть поставлено в вину целой группе.
«В нашей истории есть немало печальных случаев, когда применялась коллективная вина, и всегда с трагическими последствиями. Тем более меня поражают некоторые люди, которые не стесняются использовать страх и негативные эмоции для продвижения своих политических интересов или завоевания более сильных позиций. Я осуждаю злоупотребление ненавистью, гневом и паникой в политических играх», — написал Павел, не называя никого по имени.
Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит лишь к тому, что мы становимся теми, против кого выступаем, написал президент. Он выразил уверенность, что граждане Чехии едины в своем стремлении к справедливости, правде и солидарности, и их отношение не изменят попытки некоторых лиц расколоть общество и тем самым ослабить его.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN), выступая на пресс-конференции, отверг коллективную вину в преступлениях, совершенных иностранцами, и осудил разжигание страстей и разжигание ненависти из-за национальности преступников. Он также отметил, что, несмотря на увеличение числа иностранцев в Чехии, доля преступлений, совершенных гражданами других стран, практически не увеличилась.
Источник: ceskenoviny.cz
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