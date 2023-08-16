Земан назвал дезертирами украинских мужчин, уклоняющихся от призыва в Чехии
17 АВГУСТА 2023
10:41
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Бывший президент Чехии Милош Земан считает, что «кто способен насиловать, тот способен и воевать». Он сказал это в ответ на несколько уголовных преступлений, которые связывают с украинцами. Земан, который имеет синюю книжку и никогда не проходил военную службу, назвал украинских мужчин, уклоняющихся от призыва за границей, «почти дезертирами».
«Когда сюда прибыли беженцы с Украины, мне сообщили, что 80% из них — женщины и дети, и я предположил, что оставшиеся 20% будут в основном старики и старухи. Похоже, что я ошибался или эта информация была неточной», — сказал бывший президент в интервью телеканалу Prima CNN.
По его словам, было бы целесообразно указывать национальность преступника по каждому преступлению, «иначе будут распространяться ненужные слухи». «Не следует обобщать и мерить всех одним мерилом», — сказал Земан.
Ссылаясь на слова мэра города Наход Яна Бирки, Земан отметил, что в городе проживает 1 000 украинских беженцев, и «значительную часть из них» составляют молодые мужчины.
Говоря о двух недавних насильственных преступлениях в Праге и Пльзене, в которых участвовали выходцы из Украины в возрасте 16 и 18 лет, Земан отметил, что «те, кто способен на изнасилование, способны и воевать».
По его словам, молодые люди должны воевать — не обязательно в окопах, но могут помогать и в тылу. «Ничего этого не происходит, а эти люди в относительно большом количестве находятся на нашей территории, и я только спрашиваю, почему», — сказал бывший президент, добавив, что молодые люди должны помогать своей собственной стране, на которую нападает российский агрессор. Если же они этого не делают и при этом получили повестку в армию, то, по мнению экс-президента, это «почти дезертиры».
Источник: novinky.cz
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