Подозреваемый в домогательстве к подростку разыскивается полицией Праги

По словам Хрдины, мужчина, севший в автобус на остановке Якобихо, занял место напротив молодой пассажирки. Вскоре он начал неуместные попытки физического контакта, нарушая личное пространство девочки. «Он схватил ее за бедро, пытаясь переместить руки в более чувствительную зону», — поделился Хрдина. Отважная девушка противостояла действиям мужчины и быстро ушла в заднюю часть автобуса.

Водитель, заметив произошедший инцидент, решил действовать решительно и высадил мужчину из автобуса. Благодаря оперативной работе служб безопасности, полиция получила видеозапись, которая четко фиксирует лицо подозреваемого.





Призываем свидетей, обладающих какой-либо информацией о личности мужчины или обстоятельствах случившегося, обратиться по номеру 158. Важно понимать, что каждая подсказка может способствовать быстрому раскрытию данного дела и предотвращению подобных инцидентов в будущем.















Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.













