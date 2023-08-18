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Подозреваемый в домогательстве к подростку разыскивается полицией Праги

Анастасия Князева
18 АВГУСТА 2023
23:00
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Полиция Праги активно разыскивает мужчину, который домогался 14-летней девочки в одном из пражских автобусов общественного транспорта. Случай произошел 19 июня на маршруте № 125, но информация о нем стала известна общественности только в последние дни благодаря комментарию пресс-секретаря полиции Рихарда Хрдины.
По словам Хрдины, мужчина, севший в автобус на остановке Якобихо, занял место напротив молодой пассажирки. Вскоре он начал неуместные попытки физического контакта, нарушая личное пространство девочки. «Он схватил ее за бедро, пытаясь переместить руки в более чувствительную зону», — поделился Хрдина. Отважная девушка противостояла действиям мужчины и быстро ушла в заднюю часть автобуса.
Водитель, заметив произошедший инцидент, решил действовать решительно и высадил мужчину из автобуса. Благодаря оперативной работе служб безопасности, полиция получила видеозапись, которая четко фиксирует лицо подозреваемого.

Призываем свидетей, обладающих какой-либо информацией о личности мужчины или обстоятельствах случившегося, обратиться по номеру 158. Важно понимать, что каждая подсказка может способствовать быстрому раскрытию данного дела и предотвращению подобных инцидентов в будущем.




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преступность Чехия

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