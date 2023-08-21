Чехия меняет определение изнасилования: «Нет — значит нет»

Представитель министерства, Владимир Ржепка, сообщил, что данное изменение прошло одобрение парламентского подкомитета по вопросам домашнего и сексуального насилия. Министр юстиции Чехии Павел Блажек подчеркнул, что новое определение соответствует «современной концепции» и следует принципу «нет — значит нет».





В центре этого нововведения — понимание того, что любое действие, совершенное против воли другого человека, является изнасилованием. Это также включает ситуации, в которых одна из сторон злоупотребляет состоянием уязвимости партнера, будь то из-за наркотиков, болезни, психических проблем или других причин.





Особенное внимание уделяется защите детей до 12 лет. Любые сексуальные действия с детьми этой возрастной группы будут рассматриваться как изнасилование или сексуальное нападение, а не как менее серьезное преступление — домогательство.





Подобные изменения в законодательстве уже были приняты или рассматриваются в ряде европейских стран, включая Германию, Бельгию, Великобританию и многие другие.













Следите за новостями Чехии в соцсетях:





Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!

Регистрируйся здесь.





