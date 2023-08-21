Чехия меняет определение изнасилования: «Нет — значит нет»
21 АВГУСТА 2023
18:00
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Министерство юстиции Чехии представило на обсуждение новую концепцию преступления изнасилования, утверждая, что оно стремится приблизить свое определение к современным мировым стандартам. Вместо устаревшего понятия насильственного полового акта новая концепция акцентирует внимание на отсутствии согласия одной из сторон.
Представитель министерства, Владимир Ржепка, сообщил, что данное изменение прошло одобрение парламентского подкомитета по вопросам домашнего и сексуального насилия. Министр юстиции Чехии Павел Блажек подчеркнул, что новое определение соответствует «современной концепции» и следует принципу «нет — значит нет».
В центре этого нововведения — понимание того, что любое действие, совершенное против воли другого человека, является изнасилованием. Это также включает ситуации, в которых одна из сторон злоупотребляет состоянием уязвимости партнера, будь то из-за наркотиков, болезни, психических проблем или других причин.
Особенное внимание уделяется защите детей до 12 лет. Любые сексуальные действия с детьми этой возрастной группы будут рассматриваться как изнасилование или сексуальное нападение, а не как менее серьезное преступление — домогательство.
Подобные изменения в законодательстве уже были приняты или рассматриваются в ряде европейских стран, включая Германию, Бельгию, Великобританию и многие другие.
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