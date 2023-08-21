Трагедия: женщина из Чехии, столкнувшаяся с кризисом, пыталась зарезать мужа
22 АВГУСТА 2023
19:00
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В Региональном суде Праги продолжается рассмотрение дела о покушении на убийство, в котором обвиняется женщина, попавшая в экстремально тяжелую жизненную ситуацию.
Согласно материалам дела, в январе текущего года в районе Нучице женщина впала в состояние отчаяния и напала на своего мужа, который в тот момент спал. От ножевого удара на шее мужчины образовалась глубокая рана. Очнувшись, он смог отобрать у женщины оружие, однако тем самым лишь увеличил травму. В критической ситуации мужчина обратился за помощью к соседке, работающей медсестрой, которая и вызвала скорую.
После атаки женщина попыталась причинить себе вред, после чего была госпитализирована в психиатрическую больницу. В ходе слушаний она призналась: «Мне искренне жаль, что я причинила такую боль своему мужу. Я бы никогда сознательно не сделала этого».
Обстоятельства, предшествующие этому событию, оказались драматичными. Женщина, после смерти своей матери, взяла на себя управление семейным бизнесом — магазином и пабом. Одновременно она заботилась о больном экс-партнере своей матери. Финансовые проблемы, связанные с бизнесом и кредитными обязательствами, стали непосильными для нее. Пандемия усугубила положение, приведя к потере дома и возникновению огромных долгов.
В день покушения, по словам свидетелей, она была крайне встревожена угрозой выселения из дома. Муж, в свою очередь, заявил, что не был в курсе финансовой катастрофы, поразившей их семью.
Эксперты в области психологии и психиатрии считают, что женщина в тот момент находилась в состоянии глубокого эмоционального кризиса. Психиатр Иржи Клозе отметил: «Для нее та жуткая ситуация казалась безвыходной».
На данный момент дело продолжается, и женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
После атаки женщина попыталась причинить себе вред, после чего была госпитализирована в психиатрическую больницу. В ходе слушаний она призналась: «Мне искренне жаль, что я причинила такую боль своему мужу. Я бы никогда сознательно не сделала этого».
Обстоятельства, предшествующие этому событию, оказались драматичными. Женщина, после смерти своей матери, взяла на себя управление семейным бизнесом — магазином и пабом. Одновременно она заботилась о больном экс-партнере своей матери. Финансовые проблемы, связанные с бизнесом и кредитными обязательствами, стали непосильными для нее. Пандемия усугубила положение, приведя к потере дома и возникновению огромных долгов.
В день покушения, по словам свидетелей, она была крайне встревожена угрозой выселения из дома. Муж, в свою очередь, заявил, что не был в курсе финансовой катастрофы, поразившей их семью.
Эксперты в области психологии и психиатрии считают, что женщина в тот момент находилась в состоянии глубокого эмоционального кризиса. Психиатр Иржи Клозе отметил: «Для нее та жуткая ситуация казалась безвыходной».
На данный момент дело продолжается, и женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
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